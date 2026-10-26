Bola de Ouro: veja a lista completa de vencedores do prêmio ano a ano

A Bola de Ouro é uma das premiações individuais mais tradicionais do futebol mundial. O prêmio, organizado pela revista francesa France Football, foi entregue pela primeira vez em 1956, quando o inglês Stanley Matthews foi escolhido como o melhor jogador do ano. Desde então, a lista de vencedores reúne nomes que marcaram diferentes gerações do esporte.
Ao longo das décadas, o troféu foi conquistado por atletas de diferentes posições e nacionalidades. Entre os vencedores estão atacantes como Ronaldo Fenômeno e Cristiano Ronaldo, meio-campistas como Kaká e Luka Modrić, além do goleiro Lev Yashin, premiado em 1963. O Brasil soma cinco conquistas, divididas entre Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká.
O argentino Lionel Messi lidera o ranking histórico, com oito Bolas de Ouro, conquistadas entre 2009 e 2023. Cristiano Ronaldo aparece em seguida, com cinco títulos. Em 2020, a premiação não foi realizada em razão da pandemia de Covid-19. A relação abaixo reúne os vencedores de todas as edições realizadas até 2025.
Veja todos os ganhadores da história da Bola de Ouro:
- 1956: Stanley Matthews (Inglaterra)
- 1957: Alfredo Di Stéfano (Espanha)
- 1958: Raymond Kopa (França)
- 1959: Alfredo Di Stéfano (Espanha)
- 1960: Luis Suárez (Espanha)
- 1961: Omar Sívori (Itália)
- 1962: Josef Masopust (Tchecoslováquia)
- 1963: Lev Yashin (União Soviética)
- 1964: Denis Law (Escócia)
- 1965: Eusébio (Portugal)
- 1966: Bobby Charlton (Inglaterra)
- 1967: Flórián Albert (Hungria)
- 1968: George Best (Irlanda do Norte)
- 1969: Gianni Rivera (Itália)
- 1970: Gerd Müller (Alemanha Ocidental)
- 1971: Johan Cruyff (Holanda)
- 1972: Franz Beckenbauer (Alemanha Ocidental)
- 1973: Johan Cruyff (Holanda)
- 1974: Johan Cruyff (Holanda)
- 1975: Oleg Blokhin (União Soviética)
- 1976: Franz Beckenbauer (Alemanha Ocidental)
- 1977: Allan Simonsen (Dinamarca)
- 1978: Kevin Keegan (Inglaterra)
- 1979: Kevin Keegan (Inglaterra)
- 1980: Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha Ocidental)
- 1981: Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha Ocidental)
- 1982: Paolo Rossi (Itália)
- 1983: Michel Platini (França)
- 1984: Michel Platini (França)
- 1985: Michel Platini (França)
- 1986: Igor Belanov (União Soviética)
- 1987: Ruud Gullit (Holanda)
- 1988: Marco van Basten (Holanda)
- 1989: Marco van Basten (Holanda)
- 1990: Lothar Matthäus (Alemanha)
- 1991: Jean-Pierre Papin (França)
- 1992: Marco van Basten (Holanda)
- 1993: Roberto Baggio (Itália)
- 1994: Hristo Stoichkov (Bulgária)
- 1995: George Weah (Libéria)
- 1996: Matthias Sammer (Alemanha)
- 1997: Ronaldo Fenômeno (Brasil)
- 1998: Zinédine Zidane (França)
- 1999: Rivaldo (Brasil)
- 2000: Luís Figo (Portugal)
- 2001: Michael Owen (Inglaterra)
- 2002: Ronaldo Fenômeno (Brasil)
- 2003: Pavel Nedvěd (República Tcheca)
- 2004: Andriy Shevchenko (Ucrânia)
- 2005: Ronaldinho Gaúcho (Brasil)
- 2006: Fabio Cannavaro (Itália)
- 2007: Kaká (Brasil)
- 2008: Cristiano Ronaldo (Portugal)
- 2009: Lionel Messi (Argentina)
- 2010: Lionel Messi (Argentina)
- 2011: Lionel Messi (Argentina)
- 2012: Lionel Messi (Argentina)
- 2013: Cristiano Ronaldo (Portugal)
- 2014: Cristiano Ronaldo (Portugal)
- 2015: Lionel Messi (Argentina)
- 2016: Cristiano Ronaldo (Portugal)
- 2017: Cristiano Ronaldo (Portugal)
- 2018: Luka Modrić (Croácia)
- 2019: Lionel Messi (Argentina)
- 2020: Não houve premiação
- 2021: Lionel Messi (Argentina)
- 2022: Karim Benzema (França)
- 2023: Lionel Messi (Argentina)
- 2024: Rodri (Espanha)
- 2025: Ousmane Dembélé (França)
A cerimônia da Bola de Ouro 2026 será realizada nesta segunda-feira, 26, a partir das 17h (horário de Brasília), no London Palladium Theatre, em Londres, na Inglaterra. A escolha da capital inglesa homenageia Stanley Matthews, primeiro vencedor do prêmio criado pela revista France Football.