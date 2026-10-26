Esporte

Bola de Ouro: veja a lista completa de vencedores do prêmio ano a ano

Premiação criada em 1956 reconhece os principais jogadores do futebol mundial; Lionel Messi é o maior vencedor da história, com oito troféus

Bola de Ouro: premiação já consagrou 69 jogadores desde sua criação (Divulgação/Fifa)

Bola de Ouro: premiação já consagrou 69 jogadores desde sua criação (Divulgação/Fifa)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 12h17.

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A Bola de Ouro é uma das premiações individuais mais tradicionais do futebol mundial. O prêmio, organizado pela revista francesa France Football, foi entregue pela primeira vez em 1956, quando o inglês Stanley Matthews foi escolhido como o melhor jogador do ano. Desde então, a lista de vencedores reúne nomes que marcaram diferentes gerações do esporte.

Ao longo das décadas, o troféu foi conquistado por atletas de diferentes posições e nacionalidades. Entre os vencedores estão atacantes como Ronaldo Fenômeno e Cristiano Ronaldo, meio-campistas como Kaká e Luka Modrić, além do goleiro Lev Yashin, premiado em 1963. O Brasil soma cinco conquistas, divididas entre Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká.

O argentino Lionel Messi lidera o ranking histórico, com oito Bolas de Ouro, conquistadas entre 2009 e 2023. Cristiano Ronaldo aparece em seguida, com cinco títulos. Em 2020, a premiação não foi realizada em razão da pandemia de Covid-19. A relação abaixo reúne os vencedores de todas as edições realizadas até 2025.

Veja todos os ganhadores da história da Bola de Ouro:

  • 1956: Stanley Matthews (Inglaterra)
  • 1957: Alfredo Di Stéfano (Espanha)
  • 1958: Raymond Kopa (França)
  • 1959: Alfredo Di Stéfano (Espanha)
  • 1960: Luis Suárez (Espanha)
  • 1961: Omar Sívori (Itália)
  • 1962: Josef Masopust (Tchecoslováquia)
  • 1963: Lev Yashin (União Soviética)
  • 1964: Denis Law (Escócia)
  • 1965: Eusébio (Portugal)
  • 1966: Bobby Charlton (Inglaterra)
  • 1967: Flórián Albert (Hungria)
  • 1968: George Best (Irlanda do Norte)
  • 1969: Gianni Rivera (Itália)
  • 1970: Gerd Müller (Alemanha Ocidental)
  • 1971: Johan Cruyff (Holanda)
  • 1972: Franz Beckenbauer (Alemanha Ocidental)
  • 1973: Johan Cruyff (Holanda)
  • 1974: Johan Cruyff (Holanda)
  • 1975: Oleg Blokhin (União Soviética)
  • 1976: Franz Beckenbauer (Alemanha Ocidental)
  • 1977: Allan Simonsen (Dinamarca)
  • 1978: Kevin Keegan (Inglaterra)
  • 1979: Kevin Keegan (Inglaterra)
  • 1980: Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha Ocidental)
  • 1981: Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha Ocidental)
  • 1982: Paolo Rossi (Itália)
  • 1983: Michel Platini (França)
  • 1984: Michel Platini (França)
  • 1985: Michel Platini (França)
  • 1986: Igor Belanov (União Soviética)
  • 1987: Ruud Gullit (Holanda)
  • 1988: Marco van Basten (Holanda)
  • 1989: Marco van Basten (Holanda)
  • 1990: Lothar Matthäus (Alemanha)
  • 1991: Jean-Pierre Papin (França)
  • 1992: Marco van Basten (Holanda)
  • 1993: Roberto Baggio (Itália)
  • 1994: Hristo Stoichkov (Bulgária)
  • 1995: George Weah (Libéria)
  • 1996: Matthias Sammer (Alemanha)
  • 1997: Ronaldo Fenômeno (Brasil)
  • 1998: Zinédine Zidane (França)
  • 1999: Rivaldo (Brasil)
  • 2000: Luís Figo (Portugal)
  • 2001: Michael Owen (Inglaterra)
  • 2002: Ronaldo Fenômeno (Brasil)
  • 2003: Pavel Nedvěd (República Tcheca)
  • 2004: Andriy Shevchenko (Ucrânia)
  • 2005: Ronaldinho Gaúcho (Brasil)
  • 2006: Fabio Cannavaro (Itália)
  • 2007: Kaká (Brasil)
  • 2008: Cristiano Ronaldo (Portugal)
  • 2009: Lionel Messi (Argentina)
  • 2010: Lionel Messi (Argentina)
  • 2011: Lionel Messi (Argentina)
  • 2012: Lionel Messi (Argentina)
  • 2013: Cristiano Ronaldo (Portugal)
  • 2014: Cristiano Ronaldo (Portugal)
  • 2015: Lionel Messi (Argentina)
  • 2016: Cristiano Ronaldo (Portugal)
  • 2017: Cristiano Ronaldo (Portugal)
  • 2018: Luka Modrić (Croácia)
  • 2019: Lionel Messi (Argentina)
  • 2020: Não houve premiação
  • 2021: Lionel Messi (Argentina)
  • 2022: Karim Benzema (França)
  • 2023: Lionel Messi (Argentina)
  • 2024: Rodri (Espanha)
  • 2025: Ousmane Dembélé (França)

A cerimônia da Bola de Ouro 2026 será realizada nesta segunda-feira, 26, a partir das 17h (horário de Brasília), no London Palladium Theatre, em Londres, na Inglaterra. A escolha da capital inglesa homenageia Stanley Matthews, primeiro vencedor do prêmio criado pela revista France Football.

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