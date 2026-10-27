Foto de 2005 viraliza com Harry Kane criança ao lado de Beckham e futura esposa

RESUMO ＋ O atacante Harry Kane conquistou a Bola de Ouro de 2026 aos 33 anos, após marcar 73 gols em 65 jogos pelo clube alemão Bayern de Munique e pela seleção inglesa na temporada 2025/26. David Beckham celebrou o compatriota com uma foto de 2005 ao lado de Kane, então com 11 anos, e Katie Goodland, hoje esposa do jogador.

Uma fotografia de mais de duas décadas atrás ganhou um novo significado após Harry Kane conquistar a Bola de Ouro de 2026. David Beckham, ex-capitão da seleção inglesa, publicou nas redes sociais uma imagem de 2005 em que aparece ao lado do atacante, então com 11 anos, e de Katie Goodland, colega de escola do jogador e hoje sua esposa.

Nos Stories do Instagram, Beckham celebrou a conquista do compatriota e fez questão de incluir Katie na homenagem: “Isso não poderia ter acontecido com pessoas mais legais. Parabéns aos dois!”, escreveu na legenda.

O registro foi feito durante a inauguração da Beckham Academy, escola de futebol criada pelo ex-jogador no leste de Londres. Na época, Kane e Katie eram crianças que tiveram a oportunidade de conhecer um dos grandes ídolos do futebol inglês. Hoje, o casal tem quatro filhos e estiveram juntos na cerimônia da premiação em Londres.

Bola de Ouro premia temporada espetacular de Harry Kane

Aos 33 anos, Kane recebeu o principal prêmio individual do futebol masculino depois de uma temporada de destaque pelo Bayern de Munique e pela Inglaterra. O atacante marcou 73 gols em 65 partidas por clube e seleção em 2025/26, além de conquistar títulos nacionais com a equipe alemã.

Pelo clube bávaro, foram 61 gols em 51 jogos, incluindo 36 no Campeonato Alemão e 14 na Liga dos Campeões. O clube conquistou a Bundesliga e a Copa da Alemanha, enquanto Kane também foi premiado como melhor goleador da temporada na cerimônia da Bola de Ouro.

Com a vitória, Kane se tornou o primeiro jogador inglês a conquistar o prêmio desde Michael Owen, em 2001, encerrando um intervalo de 25 anos sem um vencedor do país. Ele superou Kylian Mbappé, segundo colocado, e Lamine Yamal, terceiro.

Vale mencionar que, segundo Vincent García, editor-chefe da revista France Football, responsável pela organização do prêmio, a disputa pela Bola de Ouro 2026 foi mais equilibrada do que a registrada dois anos antes entre Rodri e Vinícius Júnior.