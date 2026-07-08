Premier League domina os convocados de Noruega e Inglaterra

Erling Haaland: Noruega e Inglaterra contam com 26 jogadores atuando na Premier League (Jewel SAMAD / AFP)
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Publicado em 8 de julho de 2026 às 15h39.
Noruega e Inglaterra se enfrentam no próximo sábado, 11, em um duelo que vale vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2026. Porém, o confronto conta com uma curiosidade: a Premier League domina os jogadores que estarão em campo para a partida decisiva.
A liga inglesa conta com 26 jogadores atuando nela que estarão no confronto. Dos 52 atletas que formam os elencos da partida, metade joga no futebol inglês.
A Inglaterra é a responsável por inflar a lista, com 20 dos seus 26 convocados atuando em sua liga local. Apenas Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (sem clube), Jude Bellingham (Real Madrid), Harry Kane (Bayern de Munique), Ivan Toney (Al-Ahli) e Anthony Gordon (Barcelona) não estão atualmente vinculados a um clube inglês.
Já pelo lado norueguês, 6 dos 26 convocados atuam na Premier League. Erling Haaland e Martin Ødegaard, os dois principais jogadores da Noruega, estão no futebol da Inglaterra, defendendo Manchester City e Arsenal, respectivamente. Além disso, juntam-se a eles Kristoffer Ajer (Brentford), Larsen (Crystal Palace), Oscar Bobb (Manchester City) e Sander Berge (Fulham).
Além disso, os dois clubes ingleses que mais contam com representantes no duelo são Arsenal e Manchester City, com cinco jogadores de cada lado. Assim, ambos somam 10 atletas dos 52 convocados entre as seleções.
Pelo lado do City, os representantes são: Erling Haaland, da Noruega, e James Trafford, Nico O'Reilly, Marc Guéhi e Elliot Anderson. Já os atletas do Arsenal são: Martin Ødegaard, da seleção norueguesa, e Declan Rice, Eberechi Eze, Bukayo Saka e Noni Madueke, da seleção inglesa.
O duelo entre Noruega e Inglaterra está marcado para o próximo sábado, 11, às 18h (horário de Brasília). A partida será no Hard Rock Stadium, em Miami.
O vencedor do confronto entre noruegueses e ingleses enfrentará Argentina ou Suíça na semifinal da Copa do Mundo.