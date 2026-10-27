Esporte

Mbappé chama Mao Tsé-tung de 'ditador' e causa crise comercial entre China e LaLiga

Javier Tebas se reuniu com embaixador chinês após comentário do atacante gerar rompimento de patrocínios e suspensão de transmissões do Campeonato Espanhol no país

Javier Tebas se reuniu com embaixador chinês para resolver polêmica causada por Mbappé (Reprodução/Instagram/@javier.tebas e reprodução/redes sociais)

Javier Tebas se reuniu com embaixador chinês para resolver polêmica causada por Mbappé (Reprodução/Instagram/@javier.tebas e reprodução/redes sociais)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 20h33.

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O presidente da LaLiga, Javier Tebas, se encontrou nesta terça-feira, 27, com o embaixador da China na Espanha, Yao Jing, em uma tentativa de preservar a relação da competição com o mercado chinês. A reunião ocorre após uma declaração de Kylian Mbappé sobre um meme envolvendo o líder revolucionário Mao Tsé-tung provocar uma reação negativa no país asiático, com consequências comerciais para o atacante e para o futebol espanhol.

Além de perder contratos publicitários com empresas chinesas, o jogador do Real Madrid passou a ser alvo de medidas na mídia local. A emissora estatal CCTV suspendeu transmissões de partidas da LaLiga, enquanto a entidade espanhola divulgou um pedido público de desculpas aos torcedores chineses.

O que Mbappé disse para provocar a reação na China?

A controvérsia começou após a circulação de um trecho de entrevista concedida por Mbappé ao programa francês The Bridge. Questionado sobre seu meme favorito, o atacante mencionou uma montagem que sobrepunha seu rosto ao do antigo líder chinês Mao Tsé-tung, a quem se referiu como um “ditador chinês”.

A declaração provocou críticas nas redes sociais chinesas. O Ministério das Relações Exteriores do país também se manifestou sobre o episódio: o porta-voz Guo Jiakun afirmou que comentários e atitudes que ferem os sentimentos do povo chinês naturalmente encontram oposição na sociedade.

Diante da repercussão, Mbappé publicou um pedido de desculpasEm comunicado escrito em francês, inglês e mandarim, o atacante afirmou estar "sinceramente arrependido" pelas declarações, que classificou como "infelizes".

"Apresento minhas desculpas a todos e todas que tenham se sentido ofendidos pelas minhas palavras. Não era, em absoluto, a minha intenção. Tenho profundo respeito pelo povo chinês e por sua história, estou sinceramente arrependido", declarou o capitão da seleção francesa.

Atitude provocou consequências comerciais

A crise já levou três empresas chinesas a encerrarem acordos comerciais com o jogador: a fabricante de bebidas Dongpeng, a gigante de laticínios Mengniu e a empresa Milkground. As companhias justificaram as decisões com o posicionamento contrário a declarações ou comportamentos que consideram ofensivos à população chinesa.

O impacto também alcançou a exposição do atacante na mídia. Segundo o jornal El País, a CCTV retirou anúncios protagonizados por Mbappé e suspendeu a exibição de partidas da liga espanhola. Ainda não havia clareza sobre a duração da medida nem sobre seus efeitos em outros serviços de transmissão digital no país.

Como a LaLiga reagiu à polêmica?

Em comunicado publicado nesta terça-feira, 27, a LaLiga lamentou a repercussão das declarações e pediu desculpas aos torcedores chineses em nome da entidade e de seus clubes. Tebas afirmou que um episódio individual não deve comprometer a relação construída ao longo dos anos com o país, seus parceiros comerciais e milhões de fãs do futebol espanhol.

O dirigente também declarou que a competição trabalha com interlocutores e parceiros chineses para superar a crise. Como parte da resposta, a LaLiga anunciou a elaboração de um protocolo de sensibilização e comunicação, que deverá ser desenvolvido em conjunto com clubes e jogadores.

A preocupação vai além da repercussão sobre Mbappé. A China é um mercado importante para a distribuição internacional do futebol espanhol, com acordos de transmissão e uma ampla base de torcedores. A suspensão de partidas na televisão estatal cria um risco para a exposição da competição, embora ainda não haja estimativa pública do prejuízo financeiro provocado pelo episódio.

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