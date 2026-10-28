Bússola & Cia: cibersegurança é prioridade para 54% das empresas financeiras

RESUMO ＋ Um levantamento da empresa SoftExpert aponta que 54% das financeiras elegem a cibersegurança como principal prioridade de conformidade. A produtora de aço Gerdau lidera ranking de talentos, enquanto a varejista Marisa vende bolsa solidária para apoiar tratamentos de câncer de mama. O mercado de casa e decoração cresceu 91,7% em dez anos.

Levantamento do estudo Panorama de Governança, Compliance e Transformação Digital, realizado pela SoftExpert, aponta que 54% das empresas do setor de serviços financeiros elegem a cibersegurança como a principal prioridade na área de conformidade.

O resultado aparece em um cenário de maior atenção à proteção de dados, à gestão de riscos e ao atendimento a requisitos regulatórios que impactam o setor.

O estudo também mostra que as empresas financeiras estão recorrendo à tecnologia para apoiar processos de governança, riscos e compliance, em um ambiente que exige maior capacidade de monitoramento, controle e rastreabilidade das informações.

Nesse contexto, a digitalização pode contribuir para centralizar dados e processos e ampliar a visibilidade sobre as atividades de conformidade.

Gerdau é reconhecida como a líder em atração e retenção de talentos na indústria do aço no Brasil

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, foi reconhecida pelo quarto ano consecutivo como a líder em atração e retenção de talentos da indústria do aço, segundo o Ranking Merco Talento 2026.

A companhia ocupa a 63ª posição entre as 200 marcas empregadoras de 40 setores da economia com maior relevância no levantamento, promovido pelo Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco).

A pesquisa mapeia as companhias mais bem-sucedidas na gestão de marcas empregadoras no país com base na avaliação de especialistas de Recursos Humanos, que analisaram três pilares centrais para a atratividade laboral: qualidade do ambiente de trabalho, força institucional da marca e percepção interna dos colaboradores.

Marisa lança bolsa solidária com 100% do lucro revertido para exames e tratamentos de câncer de mama

Para a campanha “Especial de Mulher para Mulher”, a Marisa lançou uma bolsa solidária para o Outubro Rosa, com 100% do lucro das vendas destinado ao Instituto PROTEA.

Contando com o apoio de Ana Furtado, embaixadora do Instituto, a bolsa está disponível nas lojas físicas e no e-commerce por R$29,99.

A peça foi ilustrada pela artista Brunna Mancuso com a flor Protea, símbolo da ONG.

Os recursos serão usados para custear mamografias, exames complementares e tratamentos para mulheres em situação de vulnerabilidade social, por meio de parcerias com hospitais filantrópicos e redes privadas.

MadeiraMadeira inaugura primeira loja na Zona Oeste do Rio de Janeiro

A MadeiraMadeira acaba de inaugurar sua primeira Guide Shop 2.0 na Zona Oeste do Rio de Janeiro, localizada no ParkShoppingCampoGrande.

Com a abertura, a companhia chega à marca de 58 unidades no Brasil, ampliando sua presença física em uma região estratégica da capital fluminense.

O novo espaço combina a experiência de compra presencial com o catálogo digital da marca, permitindo que os consumidores conheçam os produtos da Madeira Originals e recebam atendimento consultivo.

A unidade também oferece gratuitamente projetos de móveis planejados em 3D.

A escolha por Campo Grande, bairro mais populoso do Brasil segundo o Censo 2022, acompanha a expansão imobiliária e o desenvolvimento da região.

Para Daniel Scandian, CEO da MadeiraMadeira, a inauguração reforça a estratégia de aproximar a companhia dos consumidores por meio de uma experiência de compra integrada.

FDC recebe reconhecimento por ações de bem-estar e qualidade de vida

A Fundação Dom Cabral (FDC) recebeu, pela primeira vez, o Selo Gerar Bem-Estar, com destaque na categoria Cultura.

Concedido pela Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV), em parceria com a Aon Brasil, o reconhecimento valoriza organizações que promovem ações de saúde, bem-estar e qualidade de vida para seus colaboradores.

A entrega aconteceu durante o 24º Congresso Nacional de Qualidade de Vida, realizado no Sesc Vila Mariana, em São Paulo.

Tech for Humans lança BPO Agêntico com pagamento por performance

A Tech for Humans lança o BPO Agêntico, modelo que combina agentes de inteligência artificial e supervisão humana para executar processos de ponta a ponta, com remuneração vinculada a resultados.

A iniciativa estreia no setor de consórcios e prevê expansão para os mercados financeiro e de seguros.

A empresa busca transformar a terceirização tradicional e ampliar operações com foco em indicadores como vendas, recuperação de crédito e retenção de clientes.

Empresa do mercado digital destina corretamente 4,4 toneladas de resíduos

O Regenera, programa de sustentabilidade da Eduzz voltado à gestão ambiental da operação, completa um ano com resultados concretos.

Entre setembro de 2025 e agosto de 2026, foram 4.400 kg de resíduos corretamente destinados, sendo aproximadamente 2 toneladas de resíduos recicláveis direcionados à cooperativa, 2.500 kg de resíduos orgânicos destinados à compostagem e 20 kg de resíduos perigosos, como pilhas e baterias, tratados adequadamente.

No mesmo período, mais de 45.200 bitucas de cigarro foram retiradas do meio ambiente e encaminhadas para destinação especializada.

Outra iniciativa que a Eduzz lidera é um trabalho de revitalização do curso d’água, que teve início em 2019 e tem capacidade de tratar de aproximadamente 4,5 m³/h, o que corresponde a um potencial de até 2 milhões de litros por mês.

Além disso, energia renovável é uma das prioridades.

O consumo de energia na empresa é proveniente de placas solares que geram mensalmente 5.238,8 kw/hora, o que equivale a uma média mensal de 29 residências de consumo médio; 52 residências de alto e 17 de baixo.

Casa e Decoração

O mercado de casa e decoração cresceu 91,7% na última década, alcançando R$ 72,2 bilhões em valor gerado pela indústria nacional.

No mesmo período, o consumo avançou 27%, as exportações cresceram 45,4% e o setor encerrou a série com 484,7 mil empregos diretos.

Os dados são de levantamento da ABCASA, realizado pelo IEMI.

O avanço ocorre em paralelo ao envelhecimento da população brasileira, que amplia a demanda por conforto, funcionalidade e qualidade de vida dentro de casa, criando novas oportunidades para a indústria e o varejo.