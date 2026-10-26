Bola de Ouro 2026: onde assistir ao vivo, horário e favoritos ao prêmio

A cerimônia da Bola de Ouro 2026 será realizada nesta segunda-feira, 26, a partir das 17h (horário de Brasília), no London Palladium Theatre, em Londres, na Inglaterra. A 70ª edição da premiação terá transmissão ao vivo e gratuita pela plataforma de streaming DAZN, mediante cadastro.

Organizado pela revista francesa France Football, o evento reconhece os destaques do futebol na temporada 2025/26. Entre os favoritos ao prêmio masculino estão Harry Kane, Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Khvicha Kvaratskhelia, Rodri e Ousmane Dembélé.

Já no prêmio feminino, as principais candidatas são Alexia Putellas, Ewa Pajor, Melchie Dumornay, Khadija Shaw, Pernille Harder, Alessia Russo e Caroline Graham Hansen.

Onde assistir à Bola de Ouro 2026?

Data: segunda-feira, 26 de outubro de 2026

Horário: 17h (de Brasília)

Local: London Palladium Theatre, Londres, Inglaterra

Transmissão: DAZN , ao vivo e gratuitamente, mediante cadastro

Quais brasileiros concorrem à Bola de Ouro?

O Brasil tem representantes em diferentes categorias da premiação. Vinicius Júnior, do Real Madrid, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, concorrem ao prêmio de melhor jogador. A goleira Lorena, que atua pelo Kansas City Current, está indicada nas categorias de melhor jogadora e melhor goleira. O Flamengo também representa o país na disputa de melhor clube masculino do ano.

A cerimônia será realizada pela primeira vez em Londres, em uma mudança em relação ao tradicional palco da premiação, em Paris. A escolha da capital inglesa também homenageia Stanley Matthews, primeiro vencedor da Bola de Ouro, em 1956.