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Bola de Ouro 2026: onde assistir ao vivo, horário e favoritos ao prêmio

Cerimônia acontece nesta segunda-feira, 26, em Londres, e conta com transmissão gratuita; saiba tudo sobre o evento organizado pela revista France Football

Bola de Ouro 2026: cerimônia acontecerá na Inglaterra nesta segunda-feira, 26 (FRANCK FIFE/AFP)

Bola de Ouro 2026: cerimônia acontecerá na Inglaterra nesta segunda-feira, 26 (FRANCK FIFE/AFP)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 11h43.

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A cerimônia da Bola de Ouro 2026 será realizada nesta segunda-feira, 26, a partir das 17h (horário de Brasília), no London Palladium Theatre, em Londres, na Inglaterra. A 70ª edição da premiação terá transmissão ao vivo e gratuita pela plataforma de streaming DAZN, mediante cadastro.

Organizado pela revista francesa France Football, o evento reconhece os destaques do futebol na temporada 2025/26. Entre os favoritos ao prêmio masculino estão Harry Kane, Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Khvicha Kvaratskhelia, Rodri e Ousmane Dembélé.

Já no prêmio feminino, as principais candidatas são Alexia Putellas, Ewa Pajor, Melchie Dumornay, Khadija Shaw, Pernille Harder, Alessia Russo Caroline Graham Hansen.

Onde assistir à Bola de Ouro 2026?

  • Data: segunda-feira, 26 de outubro de 2026
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: London Palladium Theatre, Londres, Inglaterra
  • Transmissão: DAZN, ao vivo e gratuitamente, mediante cadastro

Quais brasileiros concorrem à Bola de Ouro?

O Brasil tem representantes em diferentes categorias da premiação. Vinicius Júnior, do Real Madrid, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, concorrem ao prêmio de melhor jogador. A goleira Lorena, que atua pelo Kansas City Current, está indicada nas categorias de melhor jogadora e melhor goleira. O Flamengo também representa o país na disputa de melhor clube masculino do ano.

A cerimônia será realizada pela primeira vez em Londres, em uma mudança em relação ao tradicional palco da premiação, em Paris. A escolha da capital inglesa também homenageia Stanley Matthews, primeiro vencedor da Bola de Ouro, em 1956.

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