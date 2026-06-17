Quem é Wissa, autor do 1º gol do Congo em uma Copa, que pediu vaga na seleção pelo Facebook

A história de Yoane Wissa com a seleção da República Democrática do Congo começou muito antes de sua estreia em campo. Aos 16 anos, enquanto ainda atuava nas categorias de base do Châteauroux, na França, o atacante decidiu procurar uma oportunidade por conta própria. Para isso, escreveu uma mensagem de apresentação e a enviou pelo Facebook à federação congolesa, país de origem de sua família.

Mais de uma década depois, a iniciativa ganhou um capítulo histórico. Nesta quarta-feira, em Houston, Wissa marcou contra Portugal pela primeira rodada do Grupo K da Copa do Mundo e entrou para a história como o primeiro jogador da República Democrática do Congo a balançar as redes no torneio.

O gol teve significado especial para a seleção africana. A única participação anterior do país em Mundiais ocorreu em 1974, quando ainda competia como Zaire. Naquela edição, a equipe perdeu os três compromissos disputados e encerrou a campanha sem marcar gols.

Conheça a trajetória profissional de Wissa

O atacante número 20 da República Democrática do Congo, Yoane Wissa (à esquerda), comemora após marcar o primeiro gol de sua equipe durante a partida do Grupo K da Copa do Mundo de 2026 entre Portugal e República Democrática do Congo, no Estádio de Houston, em Houston, em 17 de junho de 2026. (Ronaldo Schemidt/ AFP) (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

Nascido em território francês e filho de congoleses, Wissa construiu uma trajetória marcada por mudanças dentro e fora de campo. Antes de atuar no ataque, passou por diferentes posições. Iniciou no futebol como goleiro aos sete anos, teve experiências no meio-campo e posteriormente foi deslocado para funções ofensivas. Paralelamente, praticou rúgbi até decidir dedicar-se exclusivamente ao futebol por volta dos 15 anos.

A carreira profissional teve início no Châteauroux. Na sequência, defendeu Angers, Laval e Ajaccio até alcançar maior destaque no Lorient. Pelo clube, participou da campanha que garantiu o título da segunda divisão francesa na temporada 2019/20. O desempenho abriu caminho para sua transferência ao Brentford, em 2021.

No futebol inglês, consolidou-se como uma das referências ofensivas da equipe. Com capacidade para atuar centralizado ou pelos lados do ataque, destacou-se pela combinação de velocidade e presença física. Em sua última temporada pelo Brentford, marcou 19 gols na Premier League e formou, ao lado de Bryan Mbeumo, uma das parcerias ofensivas de maior produção da competição. Também se tornou o primeiro jogador da República Democrática do Congo a atingir mais de dez gols em uma única edição do campeonato inglês.

O rendimento chamou a atenção do Newcastle, que acertou sua contratação em setembro de 2025. No entanto, uma lesão no joelho sofrida durante compromissos com a seleção nacional atrasou sua adaptação ao novo clube e limitou sua participação na temporada de estreia.

Pela equipe congolesa, Wissa fez sua primeira partida em 2020. O atacante ganhou projeção internacional durante a Copa Africana de Nações de 2023, disputada no início de 2024. Com dois gols marcados, ajudou a seleção a alcançar as semifinais e terminou incluído na seleção ideal do torneio.

Sua versatilidade é uma das características mais valorizadas. Ao longo da carreira, atuou como ponta-esquerda, segundo atacante e centroavante, desempenhando funções que combinam movimentação, força física e pressão sobre a saída de bola dos adversários.

Longe dos gramados, Wissa costuma ser retratado como uma figura próxima dos torcedores. Na República Democrática do Congo, recebeu o apelido de Kovo, expressão que significa “o Careca”.

Ao comentar sua trajetória, o atacante resumiu a própria visão sobre o sucesso alcançado:

"A verdade é que não sou o cara mais talentoso. O que me faz avançar é que adoro trabalhar duro. E acho que não estou indo tão mal", afirmou.

Contra Portugal, sua contribuição foi além da busca pelo empate. O jogador que anos atrás utilizou as redes sociais para tentar chamar a atenção da federação transformou-se no responsável pelo primeiro gol da história da República Democrática do Congo em Copas do Mundo.