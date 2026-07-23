Palmeiras enfrenta problemas com desfalques e pode perder até 9 jogadores contra o Atlético-MG

O Palmeiras mostrou estar em boa forma em sua volta após a pausa da Copa do Mundo e venceu o Coritiba, fora de casa, por 3 a 1, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe paulista segue como líder isolada da competição, com 44 pontos, contra 37 do Flamengo, vice-líder.

Porém, o retorno do Verdão já vem gerando dor de cabeça para o treinador Abel Ferreira. Isso porque o comandante já vem tendo que lidar com uma série de desfalques logo nos primeiros jogos.

E contra o Atlético-MG, na próxima rodada do Brasileirão, não será diferente. O Palmeiras pode ter até nove desfalques para o duelo. O confronto do time paulista contra o Galo será neste domingo, 26, às 19h30, no Nubank Parque, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desfalques

A lista de desfalques abre com três atletas que receberam o terceiro cartão amarelo contra o Coritiba e terão que cumprir suspensão contra o Atlético-MG: Ramon Sosa, Khellven e Alexander Barboza. Além deles, Allan segue suspenso e completará seu último jogo de suspensão, dos dois que recebeu do STJD, após ser expulso contra a Chapecoense, na última partida da equipe antes da pausa para a Copa.

Já o departamento médico conta com a presença dos laterais Jefté e Giay. Além disso, Flaco López está de férias após defender a Argentina na Copa do Mundo de 2026.

O Verdão também conta com dois nomes que permanecem como dúvida para o confronto contra o Galo. O atacante Vitor Roque, em transição física, e o meia-atacante Felipe Anderson, desfalque contra o Coritiba em razão de um edema na coxa esquerda, participaram de todo o treino junto ao elenco na reapresentação do Palmeiras nesta quinta-feira, 23, e ainda não têm suas presenças confirmadas.

Retornos

Entretanto, o Palmeiras contará com dois retornos importantes para encarar o Atlético-MG. O primeiro é o atacante Paulinho, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão contra o Coritiba. Também suspenso na última rodada, Abel Ferreira retornará à beira do campo no próximo domingo.