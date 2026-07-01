Quem fez o gol da RD Congo contra a Inglaterra? Conheça o atacante Brian Cipenga

Brian Cipenga entrou para a história da República Democrática do Congo. O jogador marcou contra a Inglaterra e fez o primeiro gol da história do país em mata-mata da Copa do Mundo.

O gol saiu aos 6', do primeiro tempo e deu um banho de água fria nos ingleses, que ainda estavam estudando o jogo e buscando encontrar o caminho do gol.

Mbemba cruzou, a bola passou por Wissa e caiu nos pés de Cipenga. O camisa 9 ajeitou e soltou o pé para estufar as redes de Pickford.

Essa é a primeira vez que a República Democrática do Congo disputa um mata-mata da Copa do Mundo. O país se classificou após vencer o Uzbequistão, de virada, na última rodada da fase de grupos, entre os melhores terceiros colocados.

Mas afinal, quem é Cipenga?

Há pouco mais de um ano, Brian Cipenga era um nome praticamente desconhecido até mesmo entre os torcedores da República Democrática do Congo. Convocado pelo técnico Sébastien Desabre em 2025, quando ainda atuava na segunda divisão da Espanha, o atacante chegou à seleção cercado de desconfiança. Hoje, é um dos rostos da campanha histórica do país no torneio.

Nascido em Kinshasa, em 11 de março de 1998, Cipenga se mudou ainda criança para Portugal, onde iniciou sua formação nas categorias de base do Boavista. Depois de passar por clubes das divisões inferiores do futebol português, como Freamunde, Ideal, Anadia e Vilaverdense e ganhou espaço no Paços de Ferreira.

O bom desempenho abriu as portas do futebol espanhol. Em 2024, foi contratado pelo Castellón, da Segunda Divisão, e, após se destacar, acertou sua transferência para o Almería em junho de 2026.

A ascensão na seleção congolesa foi ainda mais rápida. Em sua primeira convocação, Cipenga entrou no segundo tempo contra Camarões e cobrou o escanteio que resultou no gol da vitória marcado por Chancel Mbemba. Poucos meses depois, deu a assistência para Axel Tuanzebe marcar, nos acréscimos, o gol que garantiu a classificação da República Democrática do Congo para a Copa do Mundo pela primeira vez desde 1974.

Aos 28 anos, com 1,72 m de altura e atuando preferencialmente pelos lados do ataque, Brian Cipenga deixou de ser uma aposta contestada para se tornar um dos principais símbolos da melhor geração recente do futebol congolês.