Em reencontro de Suárez e Lewandowski, Inter Miami vence, com Casemiro nas arquibancadas

Luis Suárez e Robert Lewandowski: os dois atacantes se enfrentaram no duelo entre Inter Miami e Chicago Fire (Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP)
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Publicado em 23 de julho de 2026 às 21h01.
O Inter Miami venceu o Chicago Fire por 3 a 2, nesta quarta-feira, 22, em partida que marcou o reencontro de dois dos maiores centroavantes do futebol nas últimas décadas. Luis Suárez foi o grande nome da partida ao marcar dois gols, enquanto Robert Lewandowski fez sua estreia pelo clube de Chicago após deixar o Barcelona.
O confronto reuniu dois atacantes que construíram carreiras de destaque no futebol europeu e voltaram a se enfrentar agora na Major League Soccer (MLS). Em campo, Suárez mostrou oportunismo e foi decisivo para garantir mais um triunfo do Inter Miami, marcando dois gols. Por outro lado, Lewandowski teve atuação apagada e foi substituído no segundo tempo.
Outro nome que poderia ter participado do duelo era Lionel Messi. O argentino, porém, não esteve à disposição da equipe por estar em período de férias após defender a Argentina na Copa do Mundo de 2026.
Além do reencontro entre os dois atacantes, a partida também contou com uma presença de peso nas arquibancadas. Recém-contratado pelo Inter Miami, Casemiro acompanhou o confronto de um camarote no Nu Stadium.
O volante brasileiro foi anunciado nesta semana como reforço da equipe norte-americana e assinou contrato até o fim da temporada de 2027, com opção de renovação até junho de 2029.
O Inter Miami será o quinto clube da carreira de Casemiro. Revelado pelo São Paulo, o meio-campista construiu grande parte de sua trajetória na Europa, onde vestiu as camisas de Porto, Real Madrid e Manchester United antes de rumar para o futebol dos Estados Unidos.