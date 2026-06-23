Harry Kane quer alcançar Pelé e mais lendas em noite que pode entrar para a história da Copa

Harry Kane: Jogador quer ser um dos artilheiros da Copa do Mundo (Paul Ellis/AFP)
Colaboradora
Publicado em 23 de junho de 2026 às 17h30.
Harry Kane volta a ser o centro das atenções da Inglaterra em mais uma partida da Copa do Mundo de 2026. O atacante, que já é o maior artilheiro da história da seleção, segue ampliando sua marca e pode alcançar novos feitos no confronto diante de Gana, nesta terça-feira, 23.
Com 81 gols pela equipe nacional, o camisa 9 também atingiu recentemente a marca de 10 gols em Copas do Mundo, igualando o recorde de Gary Lineker. Um novo gol na competição o isolaria como o maior artilheiro inglês na história do torneio.
A possibilidade de Kane ultrapassar outros nomes históricos depende diretamente do desempenho ofensivo na partida. Um segundo gol o colocaria com 12 gols em Mundiais, igualando a marca de Pelé.
Caso marque três vezes, o atacante alcançaria 13 gols em Copas, superando o brasileiro e se aproximando de um grupo restrito de grandes artilheiros da história do torneio.
Já uma atuação ainda mais decisiva, com quatro gols ou mais na competição, o colocaria em uma faixa estatística rara entre os maiores goleadores do Mundial, reforçando sua presença entre os nomes mais produtivos da história recente do torneio.
O bom momento do atacante não se limita à seleção. Na última temporada por clube, Kane manteve alto desempenho, com números expressivos de gols e participação direta em jogos decisivos.
Esse cenário alimenta a expectativa de que ele possa repetir o protagonismo também na Copa do Mundo, especialmente em uma seleção inglesa que chega ao torneio entre as candidatas ao título.
Além das marcas individuais, o desempenho de Kane também está diretamente ligado às ambições da Inglaterra no Mundial. A equipe tenta voltar a conquistar o título, algo que não acontece desde 1966.
Com seu principal jogador em grande fase, o English Team aparece entre as seleções que podem avançar longe na competição, dependendo da consistência coletiva ao longo do torneio.