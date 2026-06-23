Inglaterra empata sem gols com Gana pela Copa do Mundo

Inglaterra e Gana empataram em 0 a 0 nesta terça-feira, 23, pela 2ª rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, os ingleses ainda não confirmaram sua classificação para o mata-mata do torneio.

Em campo, a Inglaterra enfrentou dificuldades para furar a defesa ganesa, bem armada pelo treinador Carlos Queiroz. Gana conseguiu fazer um bom jogo no quesito defensivo e segurar uma seleção que estreou marcando quatro gols sobre a Croácia.

Assim, as equipes dividiram os pontos no confronto e chegaram a quatro pontos cada no Grupo L. Porém, os ingleses levam a melhor nos critérios de desempate, com dois gols de saldo contra um do rival africano, e lideram a chave.

Já Croácia e Panamá ainda não pontuaram nesta Copa do Mundo e se enfrentam nesta terça-feira, 23, às 20h (horário de Brasília), pela 2ª rodada. O vencedor pode encostar nos líderes.

Próximos jogos

A Inglaterra volta a campo pela última rodada da fase de grupos no próximo sábado, 27, às 18h, diante dos panamenhos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Já Gana enfrentam os croatas, também no sábado, 27, às 18h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.