Por que a Globo não vai transmitir nenhum jogo da Copa neste sábado?

Globo optou por jogos de quinta e sexta-feira e não terá partidas da Copa do Mundo na programação deste sábado. (Thomas COEX / AFP)
Repórter
Publicado em 11 de julho de 2026 às 15h35.
Última atualização em 11 de julho de 2026 às 15h47.
Neste sábado, 11, as quartas de final da Copa do Mundo Feminina terão dois confrontos, mas nenhum deles será transmitido pela Globo. A emissora ficou sem os direitos das partidas entre Inglaterra e Noruega e entre Argentina e Suíça, após a definição da ordem de escolha das transmissões da fase eliminatória.
A divisão dos jogos ocorre por meio de um sistema de prioridade entre Globo e CazéTV, canal operado pela LiveMode. Nesta etapa da competição, a CazéTV teve a primeira escolha e definiu a exibição do duelo entre Argentina e Suíça. Com a segunda opção disponível, a Globo optou pelo confronto entre França e Marrocos, realizado na última quinta-feira, 9.
Na sequência, a CazéTV utilizou a terceira escolha para transmitir Inglaterra x Noruega. Com a quarta e última opção, a Globo ficou com Espanha x Bélgica, partida disputada na última sexta-feira, 10. A combinação das escolhas deixou a emissora sem partidas na programação deste sábado, 11.
A ordem de prioridade será invertida na semifinal. A Globo terá o direito à primeira escolha dos confrontos da próxima fase, enquanto a CazéTV seguirá com acesso a todos os jogos do torneio por deter os direitos integrais da competição.
Após o encerramento das oitavas de final, a Globo apresentou um levantamento sobre o desempenho de audiência da competição. De acordo com dados do Ibope, o conjunto formado por TV Globo, sportv e ge alcançou 137,9 milhões de pessoas durante o torneio.
O levantamento informa que esse resultado representa crescimento de 36% entre o público de 4 a 34 anos, na comparação com as quatro semanas anteriores ao início da Copa do Mundo.
Segundo a empresa, 36,4 milhões de pessoas acompanharam a competição exclusivamente pelos canais do grupo Globo, volume equivalente a 23% do público total alcançado até esta fase do campeonato.
Os dados também indicam que a TV aberta, considerando Globo e SBT, concentrou 89% do público que assistiu às partidas da Copa do Mundo. Desse total, a TV Globo respondeu por 84% da audiência.
O balanço ainda mostra que as 38 maiores audiências da competição pertencem às transmissões da TV Globo. O jogo entre Escócia e Brasil, disputado em 24 de junho, lidera o ranking com 39 pontos. Na sequência aparecem Brasil x Japão, com 36 pontos, e Brasil x Haiti, com 34 pontos.