Kane x Haaland: quando dois goleadores provam que não existe um único jeito de ser camisa 9

Quando Inglaterra e Noruega se enfrentarem neste sábado, 11, pelas quartas de final da Copa do Mundo, em Miami, os holofotes estarão voltados para dois dos principais centroavantes do futebol mundial. Harry Kane e Erling Haaland disputam a artilharia da competição e atuam na mesma posição, mas apresentam características bastante distintas. O norueguês se destaca como um finalizador de área, enquanto o inglês exerce uma função mais ampla, participando da criação das jogadas antes de aparecer para concluir.

As diferenças entre os atacantes ficam evidentes não apenas na quantidade de gols, mas também na forma como cada um participa do jogo. Mapas de calor, movimentação em campo e estatísticas da temporada mostram que ambos são decisivos, embora utilizem caminhos diferentes para chegar ao ataque. Haaland explora velocidade, profundidade e espaços nas costas da defesa. Kane, por sua vez, recua com frequência para atuar como articulador, aproximando-se do meio-campo.

Haaland concentra suas ações na área

O mapa de calor de Erling Haaland evidencia um jogador que permanece, na maior parte do tempo, na região central do ataque e dentro da área adversária. O camisa 9 da Noruega busca constantemente atacar a última linha defensiva e aparece pouco na construção das jogadas. Seu papel é oferecer profundidade, aproveitar os espaços deixados pelos zagueiros e concluir rapidamente as oportunidades criadas pela equipe.

Os números confirmam esse perfil. Na atual Copa do Mundo, Haaland marcou sete gols em quatro partidas, lidera a artilharia do torneio, tem média de 4,5 finalizações por jogo, converte 55% das grandes chances e precisa de apenas 2,6 chutes para marcar um gol. Pelo Manchester City, encerrou a temporada 2025/26 com 38 gols e nove assistências em 52 jogos, registrando participação direta em um gol a cada 88 minutos.

Kane amplia sua participação no ataque

Harry Kane desempenha uma função diferente da exercida por Haaland. O atacante inglês deixa a referência ofensiva com frequência para receber entre as linhas, oferecer opções de passe aos companheiros e contribuir para a construção ofensiva. Seu mapa de calor indica presença constante na intermediária e até na região central do campo, refletindo um jogador que participa da organização das jogadas antes de chegar à área.

As estatísticas acompanham esse comportamento. Kane soma seis gols e uma assistência nesta Copa do Mundo, mas sua contribuição ofensiva não se limita às finalizações. Pelo Bayern de Munique, terminou a temporada com 61 gols e sete assistências em 51 partidas. Também criou 27 grandes chances, mais que o dobro das 11 registradas por Haaland, além de média de 1,4 passes decisivos por jogo. O inglês participou diretamente de um gol a cada 60 minutos, desempenho superior ao do atacante norueguês.

Estilos diferentes para o mesmo objetivo

O duelo das quartas de final reúne dois jogadores em grande momento, mas que exigem abordagens distintas das defesas adversárias. Haaland percorre, em média, 9,8 quilômetros por partida na Copa do Mundo, concentrando seus movimentos em arrancadas curtas e explosivas para atacar a área. Kane, por outro lado, registra média de 10,6 quilômetros por jogo, reflexo da participação constante em praticamente todas as fases das ações ofensivas da Inglaterra.

Os indicadores ajudam a explicar as diferenças entre os dois atacantes. Haaland prioriza o volume de finalizações e transforma poucas oportunidades em gols com alta eficiência. Kane participa mais da circulação da bola, cria jogadas para a equipe e chega à área no momento adequado para finalizar. Embora ocupem a mesma posição, os dois centroavantes interpretam o papel de formas distintas.