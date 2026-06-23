Inglaterra x Gana: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Inglaterra e Gana, apontando favoritismo amplo da seleção inglesa no jogo desta terça-feira, 23 de junho, pelo Grupo L.

Em termos gerais, a Inglaterra aparece com 83,0% de chance de vitória contra 4,7% de Gana, enquanto o empate tem 12,3% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória inglesa por 2 a 0, com 15,2% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória inglesa por 3 a 0 com 13,5%, vitória inglesa por 1 a 0 com 11,9%, vitória inglesa por 4 a 0 com 8,9% e vitória inglesa por 1 a 1 com 5,5%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.