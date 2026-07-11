Que horas começa Brasil x Estados Unidos? veja onde assistir ao jogo da Liga das Nações feminina

A seleção brasileira feminina de vôlei encerra, na madrugada deste domingo, 12, sua participação na fase de grupos da Liga das Nações (VNL) 2026. O último desafio será contra os Estados Unidos, em partida marcada para 0h (horário de Brasília), em Osaka, no Japão.

O duelo reúne duas seleções que protagonizam uma das rivalidades mais tradicionais do vôlei feminino internacional, com encontros frequentes em fases decisivas da Liga das Nações e dos Jogos Olímpicos.

No confronto mais recente, válido pela VNL de 2025, o Brasil superou as norte-americanas por 3 sets a 0, no Maracanãzinho, com parciais de 25/18, 25/17 e 25/19. A vitória representou a resposta brasileira após a derrota para os Estados Unidos na semifinal dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, último encontro entre as equipes até então.

A partida deste domingo também encerra a terceira e última semana da fase classificatória da competição para a equipe comandada por José Roberto Guimarães. O Brasil chega ao compromisso depois de ser derrotado pela Tailândia por 3 sets a 0, em Osaka, em um jogo disputado com uma formação reserva.

Qual é o cenário para os Estados Unidos?

Do outro lado, os Estados Unidos entram em quadra com campanha de nove vitórias e duas derrotas e seguem na disputa direta com o Brasil pela liderança da fase de grupos da VNL. Durante o torneio, o técnico Erik Sullivan alternou diferentes formações e promoveu rodízio entre as atletas, mas a tendência é utilizar uma equipe mais próxima da considerada ideal no confronto.

Entre os principais nomes da seleção norte-americana estão a oposta Thompson, a levantadora Poulter e a central Ogbogu, campeãs olímpicas nos Jogos de Tóquio 2020.