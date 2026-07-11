Tempestade com granizo causa destruição em cidade do RS e deixa 400 desalojados

Um temporal com granizo provocou destruição em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na madrugada deste sábado, 11. Segundo a prefeitura, pelo menos 101 casas foram destelhadas e cerca de 400 pessoas ficaram desalojadas após a tempestade, que também causou queda de árvores, bloqueio de rodovias e interrupção no fornecimento de energia elétrica. Até o fim da manhã, não havia registro de feridos.

A tempestade atingiu o município por volta das 6h. Moradores relataram ventos intensos e grande volume de granizo, que ficou acumulado em ruas e gramados mesmo horas após o fim da chuva. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram telhados destruídos, árvores caídas e camadas de gelo espalhadas pela cidade.

Bairros mais atingidos e situação de emergência

A administração municipal iniciou tratativas com o governo do Rio Grande do Sul para decretar situação de emergência. A medida tem como objetivo agilizar o acesso a recursos e ampliar o atendimento às famílias afetadas.

Uma base de apoio foi instalada na subprefeitura responsável pelos dois bairros mais atingidos. Equipes municipais começaram a distribuir lonas para cobrir imóveis danificados e prestar assistência aos moradores desalojados. Um abrigo também foi montado em uma escola municipal para receber as famílias.

Alerta do Inmet já havia previsto granizo e chuvas fortes em SC.

Queda de árvore interditou a BR-290

Os efeitos da tempestade também atingiram a infraestrutura da região. A queda de uma árvore interditou a BR-290, na altura do km 115, nas proximidades de Eldorado do Sul.

A Polícia Rodoviária Federal desviou o tráfego pelo acostamento enquanto trabalhava na remoção dos obstáculos da pista.

Em Canoas, pelo menos seis residências sofreram avarias em decorrência do temporal. Já em Porto Alegre, apesar da chuva intensa, não houve registro de danos.

Eldorado do Sul foi uma das cidades mais afetadas pelas enchentes de 2024

Com cerca de 40 mil habitantes, Eldorado do Sul ainda enfrenta o processo de recuperação após as enchentes históricas que atingiram o Rio Grande do Sul em maio de 2024.

Na ocasião, aproximadamente 95% da área urbana do município ficou alagada. O desastre deixou 184 mortos e 25 desaparecidos em todo o estado, sendo nove vítimas registradas em Eldorado do Sul. Desde então, parte da população deixou a cidade, que segue reconstruindo áreas atingidas pela maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul.