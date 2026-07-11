Quem a Argentina pode enfrentar se vencer a Suíça na Copa do Mundo neste sábado

Pela segunda edição seguida, a Argentina, liderada por Lionel Messi, entra em campo com a possibilidade de alcançar uma semifinal de Copa do Mundo. Para seguir na disputa, a equipe precisa superar a Suíça neste sábado, 11, às 22h (de Brasília), em Kansas City.

O vencedor do confronto conhecerá o possível adversário na semifinal poucas horas depois. Isso porque Noruega e Inglaterra duelam no mesmo dia, às 18h, em Miami, e definem quem enfrentará o classificado entre argentinos e suíços.

Quando será o próximo jogo da Argentina

A semifinal deste lado da chave já tem cronograma estabelecido. A partida será realizada no dia 17 de julho, uma quarta-feira, às 16h, em Atlanta.

O estádio traz uma lembrança recente para os argentinos. Foi no Atlanta Stadium que a equipe venceu o Egito por 3 a 2, de virada, ainda no tempo normal, em uma das partidas mais movimentadas desta edição da Copa do Mundo.

Caso avance e encontre a Noruega, a Argentina disputará um confronto inédito em Copas do Mundo. O histórico geral também favorece os europeus, que nunca foram derrotados pela Albiceleste. As seleções se enfrentaram duas vezes em amistosos, com vitórias norueguesas, a mais recente em 2007, por 2 a 1.

Se o adversário for a Inglaterra, o duelo reeditará um dos confrontos mais conhecidos da história do torneio. Nas quartas de final da Copa de 1986, a Argentina venceu por 2 a 1, com dois gols de Maradona, resultado que garantiu a classificação para a semifinal da campanha encerrada com o título mundial. A partida ficou marcada pelo lance conhecido como "Mano de Diós".

Apesar da lembrança positiva para os argentinos, o retrospecto entre as seleções em Copas do Mundo favorece a Inglaterra, que soma três vitórias em cinco confrontos diante da Argentina.

Onde assistir à Copa do Mundo?

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