Ataques da Rússia contra a Ucrânia deixam seis mortos e dezenas de feridos

Ataques da Rússia contra a Ucrânia deixaram pelo menos seis mortos e dezenas de feridos na madrugada deste sábado, 11, após uma ofensiva com mísseis e drones que atingiu diferentes regiões do país, segundo autoridades ucranianas.

Na cidade de Sumy, no norte da Ucrânia, quatro pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas após dois ataques com bombas planadoras atingirem uma área movimentada. Um dos explosivos atingiu um ponto de ônibus, destruindo um veículo de transporte coletivo.

A ofensiva também alcançou outras cidades ucranianas. Em Odessa, no sul do país, um ataque com míssil matou duas pessoas e deixou outra ferida. Já em Kharkiv, no leste, um drone atingiu uma empresa civil e causou sete feridos.

Ataques atingem Kiev com mísseis e drones

A capital Kiev também foi alvo da ofensiva russa durante a madrugada. De acordo com autoridades locais, 11 pessoas ficaram feridas após ataques com mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que estruturas civis foram atingidas antes mesmo do alerta de ataque aéreo ser acionado.

“Os nossos defensores conseguiram derrubar a maioria dos alvos, mas não os mísseis balísticos”, declarou Zelensky, ao reforçar o pedido para que aliados internacionais acelerem o envio de sistemas de defesa aérea.

Ucrânia relata interceptação de mais de 100 drones

Segundo a Força Aérea da Ucrânia, a Rússia lançou seis mísseis balísticos, seis mísseis de cruzeiro e 121 drones durante a ofensiva noturna, incluindo ataques contra Kiev.

As autoridades ucranianas afirmaram ter derrubado ao menos dois mísseis de cruzeiro e 111 drones.

O governo da Ucrânia também alertou que enfrenta uma escassez de munições necessárias para interceptar mísseis balísticos, aumentando a vulnerabilidade do país diante dos ataques russos. A situação ocorre enquanto Kiev aguarda novos pacotes de apoio em defesa aérea anunciados por aliados durante a cúpula da Otan.