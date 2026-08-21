GP dos Países Baixos da Fórmula 1: horário e onde assistir ao TL1 e à classificação da Sprint

Após uma breve pausa para as férias de verão, a Fórmula 1 retorna à pista no Grande Prêmio dos Países Baixos. A etapa será a 12ª do campeonato de 2026 e marca a saída do circuito do calendário da categoria.

O GP dos Países Baixos começa nesta sexta-feira, 21, com um Treino Livre e a classificação da corrida Sprint. A corrida oficial será disputada no próximo domingo, 23.

Horários e onde assistir aos treinos livres

O único Treino Livre do fim de semana será a primeira atividade em pista do fim de semana. Marcada para esta sexta-feira, 21, às 7h30, a sessão será transmitida pelo Sportv3, Globoplay e F1TV Pro.

Confira o calendário do dia

Sexta-feira (21 de agosto):

7h30: Treino Livre 1

Treino Livre 1 11h30: Classificação Sprint

O que esperar do GP dos Países Baixos?

Na última corrida antes das férias de verão, Lando Norris foi o vencedor do Grande Prêmio da Hungria, sua primeira vitória na temporada de 2026. Max Verstappen e o líder do campeonato, Kimi Antonelli, completaram o pódio.

O circuito de Zandvoort, um dos mais tradicionais do automobilismo, é conhecido por sua pista curta, com curvas rápidas e de forte inclinação. Além dos fortes ventos, causados pela sua localização entre dunas arenosas, que afetam as condições do asfalto e exigem maior cautela por parte das equipes.

Na última quarta-feira, 19, a Red Bull Racing anunciou que Isack Hadjar fraturou seu pulso e seria substituído por Liam Lawson, da Racing Bulls. Yuki Tsunoda assumiu o assento vago na "equipe irmã" da RB. A "dança de cadeiras" deve movimentar o grid.

Enquanto isso, Antonelli seguirá na disputa contra Lewis Hamilton e George Russell, que ocupam o segundo e terceiro lugar no Mundial de Pilotos, e podem alcançar o jovem italiano a qualquer momento.