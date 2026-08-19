Fórmula 1: veja horário e onde assistir ao GP dos Países Baixos

A Fórmula 1 está de volta! Após mais de um mês sem corridas, a principal categoria de automobilismo volta às pistas neste fim de semana. O Grande Prêmio dos Países Baixos acontece entre esta sexta-feira, 21, e domingo, 23, no Circuito de Zandvoort.

Será a 12.ª etapa do campeonato de 2026. Além de encerrar as férias de verão, o GP da Holanda de 2026 também terá a primeira corrida sprint em Zandvoort.

Que horas é o GP dos Países Baixos?

O Grande Prêmio da Holanda começa às 10 horas, horário de Brasília, deste domingo, 23.

Onde assistir ao GP dos Países Baixos?

A corrida terá transmissão ao vivo da Globo, Sportv, Globoplay e F1 TV. Enquanto isso, o TL1, as classificações e as sprints serão transmitidas em todos os canais, menos na TV aberta.

Relembre o Grande Prêmio da Hungria

A última corrida antes das férias de verão foi o Grande Prêmio da Hungria. Lando Norris foi o vencedor da etapa e conquistou seu primeiro triunfo da temporada. Max Verstappen e Kimi Antonelli completaram o pódio.

Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro do grid, encerrou a prova em 11º e ficou a um lugar da zona de pontuação.

Como está o campeonato da Fórmula 1?

Kimi Antonelli, da Mercedes, segue na liderança do Campeonato Mundial de Pilotos com 219 pontos. Enquanto Lewis Hamilton, da Ferrari, aparece em segundo, com 169, e George Russell, também da Mercedes, ocupa a terceira posição, com 160.

Charles Leclerc, companheiro de equipe de Hamilton, é o quarto colocado do campeonato, com 138 pontos. O monegasco é seguido pelo atual campeão mundial, Lando Norris, com 128.

Já Gabriel Bortoleto, da Audi, ocupa a 14ª posição. O brasileiro soma dez pontos em sua segunda temporada na categoria.

Confira a programação completa do fim de semana da Fórmula 1:

Sexta-feira, 21

Treino livre: 7h30

Classificação Sprint: 11h30

Sábado, 22

Corrida Sprint: 7h

Classificação: 11h

Domingo, 23

Corrida: 10h