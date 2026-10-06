Os recordes de Lionel Messi com a camisa da Argentina

RESUMO | Com a realização de sua partida de despedida nesta terça-feira, 6, contra o Benim, no Monumental de Núñes, Lionel Messi encerra oficialmente sua trajetória de 21 anos pela seleção argentina acumulando recordes absolutos de jogos, gols, assistências e conquistas históricas.

A data desta terça-feira, 6, marca oficialmente o fim de uma era no futebol mundial. Lionel Messi entra em campo pela última vez com a camisa da Seleção Argentina em um amistoso de despedida contra a seleção do Benim, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, diante de mais de 85 mil torcedores apaixonados.

Com o seu ciclo internacional definitivamente encerrado aos 39 anos, Messi deixa a seleção não apenas como o herói do tricampeonato mundial de 2022 e das conquistas continentais, mas como o dono incontestável de praticamente todos os recordes estatísticos e históricos da equipe nacional.

O raio-x dos recordes históricos de Messi

A superioridade do camisa 10 nas estatísticas da Albiceleste é avassaladora e evidencia o abismo entre o seu legado e o dos demais ídolos do país:

Mais jogos disputados: Com o confronto desta noite, o craque eleva sua marca para 208 partidas oficiais disputadas desde a sua estreia profissional em 2005, isolando-se ainda mais na liderança à frente de Javier Mascherano (147 jogos).

Com o confronto desta noite, o craque eleva sua marca para 208 partidas oficiais disputadas desde a sua estreia profissional em 2005, isolando-se ainda mais na liderança à frente de Javier Mascherano (147 jogos). Maior artilheiro da história: Pulverizou os antigos recordes ofensivos marcando 125 gols pela equipe, ostentando uma grande vantagem sobre o segundo colocado, Gabriel Batistuta (55 gols).

Líder absoluto em assistências: Consagrou-se como o maior "garçom" da história da seleção, distribuindo 68 assistências — mais do que o dobro do segundo colocado no quesito, Ángel Di María (32 passes para gol).

Consagrou-se como o maior "garçom" da história da seleção, distribuindo 68 assistências — mais do que o dobro do segundo colocado no quesito, Ángel Di María (32 passes para gol). Recordista em Copas do Mundo: Tornou-se o único atleta argentino a entrar em campo em seis edições de Copas do Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026), igualando-se globalmente apenas ao mexicano Guillermo Ochoa e ao português Cristiano Ronaldo. Na história dos Mundiais, é também o maior artilheiro do país com 21 gols (dobrando marcas de Batistuta e Maradona) e o jogador com mais partidas disputadas no torneio (34 jogos).

Marcas de longevidade em Mundiais: tornou-se o jogador mais velho a marcar um hat-trick em Copas do Mundo (aos 38 anos, contra a Argélia em 2026) e alcançou a sua terceira final de Mundial, encerrando o ciclo com o vice-campeonato na América do Norte.

A galeria de títulos pela Seleção

Nas categorias de base, Messi levantou a Copa do Mundo Sub-20 em 2005 e a medalha de ouro olímpica em 2008, em Pequim.

No futebol profissional, após bater na trave em finais dolorosas (Copa do Mundo de 2014 e Copas América de 2007, 2015 e 2016), o craque protagonizou a redenção histórica que mudou o patamar da seleção:

Copa América (2021): Conquistada em pleno Estádio do Maranhão/Maracanã contra o Brasil, encerrando o longo jejum de títulos principais.

Conquistada em pleno Estádio do Maranhão/Maracanã contra o Brasil, encerrando o longo jejum de títulos principais. Finalíssima (2022): Vitória categórica sobre a Itália, então campeã da Eurocopa.

Vitória categórica sobre a Itália, então campeã da Eurocopa. Copa do Mundo (2022): A consagração máxima com o tricampeonato mundial no Catar.

A consagração máxima com o tricampeonato mundial no Catar. Copa América (2024): Mais um título continental adicionado ao vasto currículo antes de sua última dança na Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir à despedida de Lionel Messi

Para os torcedores que desejam acompanhar em tempo real o último jogo oficial de Lionel Messi com a camisa da seleção argentina, o confronto amistoso contra o Benim contará com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

A cobertura televisiva e digital do adeus do camisa 10 no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, será realizada por:

SporTV (canal por assinatura na TV fechada)

(canal por assinatura na TV fechada) GE TV (transmissão ao vivo gratuita pelo YouTube)

Ficha técnica da partida

Data: Terça-feira, 6 de outubro de 2026

Terça-feira, 6 de outubro de 2026 Horário: 20h (horário de Brasília)

20h (horário de Brasília) Local: Estádio Mâs Monumental, Buenos Aires (Argentina)

Quantos jogos e gols Messi acumula pela seleção argentina?

Messi soma 208 partidas oficiais e 125 gols marcados pela Albiceleste.

Quantas Copas do Mundo Messi disputou?

Ele é o único argentino a participar de seis edições de Mundiais (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026).

Quais foram os principais títulos de Messi com a Argentina?

Além do ouro olímpico e do Mundial Sub-20 na base, conquistou a Copa América (duas vezes), a Finalíssima e a Copa do Mundo de 2022.

Quem é o segundo maior artilheiro da história da seleção?

Gabriel Batistuta ocupa a segunda posição na artilharia, com 55 gols, menos da metade da marca alcançada por Lionel Messi.