Os recordes de Lionel Messi com a camisa da Argentina

Lionel Messi vestindo a camisa 10 da seleção argentina em sua trajetória histórica pela Albiceleste. (Albert Pena/EFE) (Albert Pena/EFE)
Redator na Exame
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 18h17.
RESUMO | Com a realização de sua partida de despedida nesta terça-feira, 6, contra o Benim, no Monumental de Núñes, Lionel Messi encerra oficialmente sua trajetória de 21 anos pela seleção argentina acumulando recordes absolutos de jogos, gols, assistências e conquistas históricas.
A data desta terça-feira, 6, marca oficialmente o fim de uma era no futebol mundial. Lionel Messi entra em campo pela última vez com a camisa da Seleção Argentina em um amistoso de despedida contra a seleção do Benim, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, diante de mais de 85 mil torcedores apaixonados.
Com o seu ciclo internacional definitivamente encerrado aos 39 anos, Messi deixa a seleção não apenas como o herói do tricampeonato mundial de 2022 e das conquistas continentais, mas como o dono incontestável de praticamente todos os recordes estatísticos e históricos da equipe nacional.
A superioridade do camisa 10 nas estatísticas da Albiceleste é avassaladora e evidencia o abismo entre o seu legado e o dos demais ídolos do país:
Marcas de longevidade em Mundiais: tornou-se o jogador mais velho a marcar um hat-trick em Copas do Mundo (aos 38 anos, contra a Argélia em 2026) e alcançou a sua terceira final de Mundial, encerrando o ciclo com o vice-campeonato na América do Norte.
Nas categorias de base, Messi levantou a Copa do Mundo Sub-20 em 2005 e a medalha de ouro olímpica em 2008, em Pequim.
No futebol profissional, após bater na trave em finais dolorosas (Copa do Mundo de 2014 e Copas América de 2007, 2015 e 2016), o craque protagonizou a redenção histórica que mudou o patamar da seleção:
Para os torcedores que desejam acompanhar em tempo real o último jogo oficial de Lionel Messi com a camisa da seleção argentina, o confronto amistoso contra o Benim contará com transmissão ao vivo para todo o Brasil.
A cobertura televisiva e digital do adeus do camisa 10 no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, será realizada por:
Messi soma 208 partidas oficiais e 125 gols marcados pela Albiceleste.
Ele é o único argentino a participar de seis edições de Mundiais (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026).
Além do ouro olímpico e do Mundial Sub-20 na base, conquistou a Copa América (duas vezes), a Finalíssima e a Copa do Mundo de 2022.
Gabriel Batistuta ocupa a segunda posição na artilharia, com 55 gols, menos da metade da marca alcançada por Lionel Messi.