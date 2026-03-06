F1 2026 na Globo: veja quais GPs vão passar na TV aberta

Fórmula 1: tudo que você precisa saber sobre a transmissão da temporada de 2026
Estagiária de jornalismo
Publicado em 6 de março de 2026 às 06h00.
A temporada 2026 da Fórmula 1 marca o retorno do esporte à TV Globo após cinco anos na Band. Apesar da volta à TV aberta, nem todas as corridas do calendário serão exibidas nesse formato.
Ao todo, a Globo transmitirá 15 dos 24 GPs da temporada em sinal aberto. As demais etapas terão exibição exclusiva no SporTV e nas plataformas digitais do Grupo Globo. A F1TV permanece como alternativa oficial de streaming.
A estratégia segue o modelo adotado pela emissora em ciclos anteriores, priorizando corridas consideradas de maior apelo de audiência ou realizadas em horários mais favoráveis ao público brasileiro.Copa 2026: CazéTV desbanca Globo e vai transmitir todos os jogos ao vivo e de graça
Segundo a programação divulgada, as seguintes etapas da Fórmula 1 2026 serão exibidas ao vivo na TV Globo:
GP da Austrália – 8 de março
GP do Japão – 29 de março
GP de Mônaco – 7 de junho
GP de Barcelona-Catalunha – 14 de junho
GP da Áustria – 28 de junho
GP da Grã-Bretanha – 5 de julho
GP da Bélgica – 19 de julho
GP da Hungria – 26 de julho
GP da Holanda – 23 de agosto
GP da Itália – 6 de setembro
GP da Espanha – 13 de setembro
GP de Singapura – 11 de outubro
GP de São Paulo – 8 de novembro
GP de Las Vegas – 21 de novembro
GP de Abu Dhabi – 6 de dezembro
Essas corridas também estarão disponíveis no SporTV e no ambiente digital do grupo.
As nove etapas que não terão transmissão pela TV Globo em 2026 serão exibidas apenas nos canais pagos e no streaming:
GP da China
GP do Bahrein
GP da Arábia Saudita
GP de Miami
GP do Canadá
GP do Azerbaijão
GP dos Estados Unidos (Austin)
GP do México
GP do Catar
Nesses casos, a cobertura completa ficará restrita ao SporTV e à F1TV, com transmissão ao vivo de treinos, classificações e corridas.
A Globo estuda a possibilidade de transmitir a classificação do GP de São Paulo em TV aberta. Até o momento, a emissora não confirmou oficialmente essa exibição.
A temporada 2026 da Fórmula 1 começa no dia 8 de março e se encerra em 6 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi.