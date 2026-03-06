F1 2026 na Globo: veja quais GPs vão passar na TV aberta

A temporada 2026 da Fórmula 1 marca o retorno do esporte à TV Globo após cinco anos na Band. Apesar da volta à TV aberta, nem todas as corridas do calendário serão exibidas nesse formato.

Ao todo, a Globo transmitirá 15 dos 24 GPs da temporada em sinal aberto. As demais etapas terão exibição exclusiva no SporTV e nas plataformas digitais do Grupo Globo. A F1TV permanece como alternativa oficial de streaming.

A estratégia segue o modelo adotado pela emissora em ciclos anteriores, priorizando corridas consideradas de maior apelo de audiência ou realizadas em horários mais favoráveis ao público brasileiro.

Corridas da F1 2026 confirmadas na TV aberta

Segundo a programação divulgada, as seguintes etapas da Fórmula 1 2026 serão exibidas ao vivo na TV Globo:

GP da Austrália – 8 de março

GP do Japão – 29 de março

GP de Mônaco – 7 de junho

GP de Barcelona-Catalunha – 14 de junho

GP da Áustria – 28 de junho

GP da Grã-Bretanha – 5 de julho

GP da Bélgica – 19 de julho

GP da Hungria – 26 de julho

GP da Holanda – 23 de agosto

GP da Itália – 6 de setembro

GP da Espanha – 13 de setembro

GP de Singapura – 11 de outubro

GP de São Paulo – 8 de novembro

GP de Las Vegas – 21 de novembro

GP de Abu Dhabi – 6 de dezembro

Essas corridas também estarão disponíveis no SporTV e no ambiente digital do grupo.

Quais GPs ficam fora da TV aberta

As nove etapas que não terão transmissão pela TV Globo em 2026 serão exibidas apenas nos canais pagos e no streaming:

GP da China

GP do Bahrein

GP da Arábia Saudita

GP de Miami

GP do Canadá

GP do Azerbaijão

GP dos Estados Unidos (Austin)

GP do México

GP do Catar

Nesses casos, a cobertura completa ficará restrita ao SporTV e à F1TV, com transmissão ao vivo de treinos, classificações e corridas.

Classificação do GP de São Paulo

A Globo estuda a possibilidade de transmitir a classificação do GP de São Paulo em TV aberta. Até o momento, a emissora não confirmou oficialmente essa exibição.

A temporada 2026 da Fórmula 1 começa no dia 8 de março e se encerra em 6 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi.