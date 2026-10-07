Dia do Compositor Brasileiro: conheça 5 compositores por trás de hits famosos

Nesta quarta-feira, 7, é celebrado o "Dia do Compositor Brasileiro". Na data escolhida, os profissionais que escrevem e criam músicas são homenageados, assim como aqueles que constroem as melodias das canções.

A tradição, que veio originalmente do México, foi organizada por Herivelto Martins, famoso cantor da época da era de ouro do rádio, que estabeleceu o "Dia do Compositor Brasileiro" e fundou a União Brasileira de Compositores.

No Brasil, a música se expandiu para diferentes nichos e gêneros em diversas plataformas digitais, e, com esse avanço, criaram-se hitmakers que dominaram as paradas. Do pop aos beats do funk e trap, confira alguns dos nomes por trás dos maiores sucessos da atualidade.

Pablo Bispo

Conhecido por seu trabalho no 'Dogz', com Ruxell e Sérgio Santos, Pablo Bispo construiu uma carreira de letras e melodias que se tornaram base de vários hinos de empoderamento e sucessos de rádio.

Entre suas principais composições estão “Garupa”, de Luísa Sonza ft. Pabllo Vittar, “Parabéns” de Pabllo Vittar com Psirico, “Pesadão” de IZA ft. Marcelo Falcão. Bispo também é responsável por um dos maiores sucessos brasileiros internacionais, “Sua Cara” de Major Lazer com Anitta e Pabllo Vittar.

Ana Caetano

Apesar de ser conhecida por seu duo com Vitória Falcão, Ana Caetano trabalha nos bastidores como letrista para diversos artistas do segmento pop.

Você pode ter ouvido algumas das canções mais populares da artista, mesmo que sem o nome dela. Ana escreveu "Areia", parceria de Sandy com Lucas Lima, "CAIXA POSTAL", canção que interpretou ao lado de "Lagum", e "Oceana" do grupo Melim.

Diggo

Diggo, como é conhecido Rodrigo Martins, é um dos principais compositores do funk e pagode baiano contemporâneo.

O artista é conhecido por hits que se destacam nas paradas de sucesso e nas plataformas digitais. Entre seus trabalhos mais populares estão “Contatinho”, de Léo Santana e Anitta, “Dengo” de João Gomes, “Abaixa Que É Tiro” do Parangolé e “O Pai Chegou”, interpretado por Tony Salles.

Arlindo Cruz

O sambista possui um repertório imenso em sua carreira. No entanto, o que muitas pessoas podem não saber é que ele já marcou a música brasileira com diversas canções que não entraram em seus discos.

Suas principais composições são “Camarão Que Dorme A Onda Leva”, cantada por Beth Carvalho e Zeca Pagodinho, “Samba de Arerê” do Grupo Revelação com Beth Carvalho, “Boto meu povo na rua” interpretada por Mart’nália e “Tá Perdoado” de Maria Rita.

Tim Bernardes

Um dos artistas mais promissores de sua geração, Tim Bernardes é compositor e vocalista de O Terno. Suas composições conquistaram algumas das principais lendas do MPB, que passaram a requisitar seu trabalho.

Entre os nomes que se interessaram estão Gal Costa, que interpretou "Realmente Lindo" no álbum "A Pele do Futuro", Maria Bethânia, que cantou "Prudência" no álbum sucesso "Noturno" e "Praga", escrita em parceria com Erasmo Carlos para Alaíde Costa.