Dança das cadeiras da Red Bull: quem é o novo colega de Verstappen?

A Red Bull oficializou sua dupla de pilotos para a temporada 2026 de Fórmula 1.

Segundo comunicado divulgado pela equipe, Isack Hadjar será o novo companheiro de Max Verstappen, ocupando a vaga atualmente de Yuki Tsunoda.

Confira o anúncio:

A mudança marca a entrada do jovem francês no time principal e inaugura o projeto Red Bull Ford Powertrains em meio ao grande pacote de alterações técnicas previsto para 2026.

Quem é Isack Hadjar?

Hadjar tem apenas 21 anos e impressionou a Red Bull durante sua temporada de estreia na Fórmula 1 pela Visa Cash App Racing Bulls. Seu maior destaque até agora foi o pódio no Grande Prêmio da Holanda.

Ele descreveu sua primeira temporada como “absolutamente incrível”, destacando que aprendeu muito e que se sente preparado para assumir o novo desafio. “Trabalhar com os melhores e aprender com Max é algo que mal posso esperar”, afirmou.

O que acontece com Yuki Tsunoda?

A mudança significa que Yuki Tsunoda se despede da função de piloto titular. Segundo o comunicado da Red Bull, o japonês permanecerá na organização como piloto de testes e reserva em 2026.

Tsunoda integra a família Red Bull desde 2019, quando ingressou no Junior Team. Disputou mais de 100 corridas, inicialmente pela equipe hoje chamada Visa Cash App Racing Bulls, antes de estrear pela Red Bull Racing no Grande Prêmio do Japão deste ano.