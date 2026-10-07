As 8 ferramentas de IA mais adotadas por times de alta performance além dos chatbots

Há um padrão aparecendo nas empresas que mais avançam no uso de inteligência artificial. Muitas equipes já estão incorporando recursos de IA aos programas que já usam para trabalhar.

A mudança faz sentido. Atividades como escrever código, organizar projetos, criar apresentações ou analisar clientes é justamente onde a tecnologia pode reduzir etapas e acelerar decisões.

Dados da Okta mostram o crescimento de ferramentas de IA integradas a plataformas corporativas tradicionais, como Microsoft 365, GitHub, Google Workspace, Figma, Slack, Adobe e Notion.

Já um levantamento da Zapier com 375 empresas que estão entre as mais avançadas em adoção de fluxos de trabalho com IA mostra que essas ferramentas costumam fazer parte de processos maiores, conectadas a outros aplicativos.

Conheça oito exemplos.

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1. Microsoft 365 Copilot

A IA da Microsoft está integrada a aplicativos como Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams. Pode resumir reuniões e e-mails, analisar informações, criar apresentações e trabalhar sobre documentos já existentes.

A empresa informou em julho de 2026 que o Microsoft 365 Copilot havia ultrapassado 30 milhões de licenças pagas.

2. GitHub Copilot

Voltado ao desenvolvimento de software, o GitHub sugere código, explica trechos, ajuda a encontrar erros e pode apoiar tarefas mais complexas dentro do ambiente de programação.

A Okta o identifica como um dos primeiros casos de grande adoção empresarial de IA generativa, desde sua disponibilização em 2022.

3. Cursor

O editor de código incorpora IA ao próprio processo de desenvolvimento. Além de sugerir linhas, pode trabalhar com diferentes arquivos de um projeto, entender a estrutura do código e ajudar a executar tarefas descritas em linguagem natural.

A ferramenta aparece entre as empresas de IA nativas que mais aceleraram sua presença no ambiente corporativo.

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4. Notion AI

A IA fica dentro do espaço usado para documentos, projetos e conhecimento interno. Pode resumir páginas, encontrar informações, reorganizar textos e ajudar a transformar conteúdo disperso em documentos utilizáveis.

A Notion está entre as plataformas tradicionais que ampliaram sua presença empresarial ao incorporar recursos de IA.

5. Canva

A IA do Canva leva geração e edição de conteúdo para dentro do processo de criação visual.

A equipe pode gerar elementos, adaptar textos, redimensionar materiais e criar peças a partir de instruções, reduzindo parte do trabalho operacional.

A plataforma aparece entre as ferramentas tradicionais que ganharam espaço no ambiente corporativo à medida que incorporaram IA.

6. Grammarly

Mais do que corrigir erros, o Grammarly usa IA para revisar textos, ajustar o tom e sugerir formas diferentes de escrever uma mensagem.

Para equipes que produzem e-mails, relatórios ou conteúdo com frequência, isso reduz etapas de revisão.

A ferramenta está entre as aplicações de IA com presença relevante nas empresas, segundo dados de adoção corporativa da Netskope.

7. Zapier

A plataforma conecta aplicativos e permite criar fluxos automáticos. Com IA, pode interpretar informações, classificá-las, gerar conteúdo ou decidir para onde uma tarefa deve seguir antes de acionar outro sistema.

Na análise da Zapier com 375 empresas líderes em adoção, 84% usavam IA para produzir mensagens ou documentos e 79% para extrair informações e atualizar registros.

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8. Zoom AI Companion

O recurso leva IA para reuniões e comunicação: pode resumir encontros, identificar pontos discutidos e ajudar a transformar conversas em informações mais fáceis de consultar depois.

A lógica por trás dessas ferramentas é parecida: colocar a IA onde o trabalho acontece.

Nos fluxos analisados pela Zapier, apenas 18% das etapas eram executadas por IA; o restante continuava dependendo de regras, conexões entre aplicativos e automações convencionais.