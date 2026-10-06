Quem pode herdar a camisa 10 e a braçadeira de capitão de Messi?

RESUMO | Com a despedida oficial de Lionel Messi da seleção argentina nesta terça-feira, a comissão técnica liderada por Lionel Scaloni já definiu que o zagueiro Cuti Romero será o novo capitão da equipe, enquanto a sucessão da lendária camisa 10 permanece em aberto entre jovens promessas e campeões mundiais.

Chegou ao fim um dos capítulos mais gloriosos da história do futebol mundial. Com a realização do amistoso de despedida de Lionel Messi com a camisa da seleção argentina — marcado para esta terça-feira, 6, às 20h (de Brasília), contra o Benim, no Estádio Monumental de Núñez —, uma pergunta ecoa entre os torcedores e nos bastidores da Albiceleste: quem herdará a lendária camisa 10 e a braçadeira de capitão?

Se a sucessão da faixa de liderança já conta com um cenário definido pela comissão técnica, a disputa pelo número mais pesado da história do futebol sul-americano envolve uma corrida entre a renovação de jovens talentos e a rodagem de campeões mundiais.

Cuti Romero é o novo capitão; Dibu Martínez assume o posto secundário

Em relação à braçadeira de capitão, o mistério chegou ao fim por escolha direta do técnico Lionel Scaloni. O novo dono da faixa principal será o zagueiro Cuti Romero, de 28 anos, do Atlético de Madri.

Caso o defensor não esteja atuando, a responsabilidade passará para as mãos (e luvas) do experiente goleiro Dibu Martínez, de 34 anos, atualmente no Chelsea.

Os candidatos para herdar a lendária camisa 10

A icônica camisa 10 permanece cercada de expectativa. Para evitar o desgaste imediato e preservar o peso do número, a comissão técnica optou por suspender o uso da 10 nos amistosos recentes contra Bolívia (vitória por 4 a 0) e Burkina Faso (goleada por 7 a 0). O número, contudo, volta a ser desfilado por Messi em sua última dança nesta noite.

A renovação: juventude e criatividade

Nico Paz (22 anos): Revelado nas categorias de base do Real Madrid e atualmente no Como, o canhoto ganhou espaço nesta Data FIFA, balançando as redes e distribuindo assistências contra a Bolívia, além de voltar a marcar frente a Burkina Faso.

Revelado nas categorias de base do Real Madrid e atualmente no Como, o canhoto ganhou espaço nesta Data FIFA, balançando as redes e distribuindo assistências contra a Bolívia, além de voltar a marcar frente a Burkina Faso. Franco Mastantuono (19 anos): Cria do River Plate e com passagens pelo futebol europeu (atualmente emprestado pelo Real Madrid à Fiorentina), o jovem meia-atacante canhoto é visto com enorme potencial para comandar o meio-campo argentino ao lado de Paz.

A experiência: o peso do título mundial

Thiago Almada: Ex-Botafogo e atualmente de volta ao River Plate após passagem pelo Atlético de Madri, o meia-atacante é apontado por suas características agudas como um candidato natural ao posto.

Ex-Botafogo e atualmente de volta ao River Plate após passagem pelo Atlético de Madri, o meia-atacante é apontado por suas características agudas como um candidato natural ao posto. Alexis Mac Allister: Consolidado em sua quarta temporada como titular do Liverpool, o meio-campista une visão de jogo, chegada à frente e a casca grossa de quem levantou a taça no Catar.

Consolidado em sua quarta temporada como titular do Liverpool, o meio-campista une visão de jogo, chegada à frente e a casca grossa de quem levantou a taça no Catar. Enzo Fernández: Após quatro temporadas de destaque no Chelsea, o volante protagonizou uma transferência milionária para o Manchester City, reforçando seu status de protagonismo no cenário internacional.

Embora Scaloni tenha deixado claro que a camisa 10 continuará em circulação após a aposentadoria do craque — rejeitando uma aposentadoria definitiva do número —, a definição de quem assumirá a responsabilidade de honrar o legado de Kempes, Maradona e Messi permanece aberta para os próximos desafios da seleção.

Onde assistir à despedida de Lionel Messi

Para os torcedores que desejam acompanhar em tempo real o último jogo oficial de Lionel Messi com a camisa da seleção argentina, o confronto amistoso contra o Benim contará com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

A cobertura televisiva e digital do adeus do camisa 10 no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, será realizada por:

SporTV (canal por assinatura na TV fechada)

(canal por assinatura na TV fechada) GE TV (transmissão ao vivo gratuita pelo YouTube)

Ficha técnica da partida

Data: Terça-feira, 6 de outubro de 2026

Terça-feira, 6 de outubro de 2026 Horário: 20h (horário de Brasília)

20h (horário de Brasília) Local: Estádio Mâs Monumental, Buenos Aires (Argentina)

Quem será o novo capitão da seleção argentina após a saída de Messi?

O zagueiro Cuti Romero foi escolhido pelo técnico Lionel Scaloni, com o goleiro Dibu Martínez como segundo capitão.

Quem são os principais candidatos a vestir a camisa 10?

A disputa envolve jovens promessas como Nico Paz e Franco Mastantuono, além de nomes experientes como Thiago Almada, Alexis Mac Allister e Enzo Fernández.

O número 10 foi aposentado pela AFA?

Não. Apesar de ter sido temporariamente suspenso nos amistosos recentes contra Bolívia e Burkina Faso, a comissão técnica planeja manter a camisa em uso no futuro.

Quando será a despedida oficial de Messi?

O adeus em solo argentino ocorre nesta terça-feira, 6, em amistoso contra o Benim, no Estádio Monumental de Núñez.