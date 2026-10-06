Quem pode herdar a camisa 10 e a braçadeira de capitão de Messi?

Lionel Messi fará sua despedida da Seleção Argentina nesta terça-feira, 6. (THOMAS COEX/AFP) (THOMAS COEX/AFP)
Redator na Exame
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 18h04.
RESUMO | Com a despedida oficial de Lionel Messi da seleção argentina nesta terça-feira, a comissão técnica liderada por Lionel Scaloni já definiu que o zagueiro Cuti Romero será o novo capitão da equipe, enquanto a sucessão da lendária camisa 10 permanece em aberto entre jovens promessas e campeões mundiais.
Chegou ao fim um dos capítulos mais gloriosos da história do futebol mundial. Com a realização do amistoso de despedida de Lionel Messi com a camisa da seleção argentina — marcado para esta terça-feira, 6, às 20h (de Brasília), contra o Benim, no Estádio Monumental de Núñez —, uma pergunta ecoa entre os torcedores e nos bastidores da Albiceleste: quem herdará a lendária camisa 10 e a braçadeira de capitão?
Se a sucessão da faixa de liderança já conta com um cenário definido pela comissão técnica, a disputa pelo número mais pesado da história do futebol sul-americano envolve uma corrida entre a renovação de jovens talentos e a rodagem de campeões mundiais.
Em relação à braçadeira de capitão, o mistério chegou ao fim por escolha direta do técnico Lionel Scaloni. O novo dono da faixa principal será o zagueiro Cuti Romero, de 28 anos, do Atlético de Madri.
Caso o defensor não esteja atuando, a responsabilidade passará para as mãos (e luvas) do experiente goleiro Dibu Martínez, de 34 anos, atualmente no Chelsea.
A icônica camisa 10 permanece cercada de expectativa. Para evitar o desgaste imediato e preservar o peso do número, a comissão técnica optou por suspender o uso da 10 nos amistosos recentes contra Bolívia (vitória por 4 a 0) e Burkina Faso (goleada por 7 a 0). O número, contudo, volta a ser desfilado por Messi em sua última dança nesta noite.
Embora Scaloni tenha deixado claro que a camisa 10 continuará em circulação após a aposentadoria do craque — rejeitando uma aposentadoria definitiva do número —, a definição de quem assumirá a responsabilidade de honrar o legado de Kempes, Maradona e Messi permanece aberta para os próximos desafios da seleção.
Para os torcedores que desejam acompanhar em tempo real o último jogo oficial de Lionel Messi com a camisa da seleção argentina, o confronto amistoso contra o Benim contará com transmissão ao vivo para todo o Brasil.
A cobertura televisiva e digital do adeus do camisa 10 no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, será realizada por:
O zagueiro Cuti Romero foi escolhido pelo técnico Lionel Scaloni, com o goleiro Dibu Martínez como segundo capitão.
A disputa envolve jovens promessas como Nico Paz e Franco Mastantuono, além de nomes experientes como Thiago Almada, Alexis Mac Allister e Enzo Fernández.
Não. Apesar de ter sido temporariamente suspenso nos amistosos recentes contra Bolívia e Burkina Faso, a comissão técnica planeja manter a camisa em uso no futuro.
O adeus em solo argentino ocorre nesta terça-feira, 6, em amistoso contra o Benim, no Estádio Monumental de Núñez.