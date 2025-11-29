Fórmula 1: o que Lando Norris precisa para ser campeão no GP do Catar?

O piloto britânico Lando Norris chega ao GP do Catar neste domingo, 30, com a chance real de conquistar seu primeiro título mundial de Fórmula 1 de forma antecipada.

Mesmo após terminar a corrida sprint deste sábado em terceiro, atrás do vencedor e companheiro de equipe na McLaren, Oscar Piastri, e do piloto da Mercedes, George Russell, o britânico mantém a disputa sob controle.

A vantagem de Norris diminuiu de 24 para 22 pontos sobre Piastri.

Max Verstappen, da Red Bull, também segue vivo: está 25 pontos atrás do líder. Apesar da aproximação dos rivais, o cenário segue favorável ao britânico.

Na temporada 2025, ainda restam 50 pontos em disputa, considerando as corridas de Catar e Abu Dhabi.

Se vencer no Catar, Norris é campeão

O cenário mais simples: se Norris vencer o GP do Catar, ele garante o campeonato independentemente do desempenho de Piastri e Verstappen. Os 25 pontos seriam suficientes para tornar a disputa inalcançável na rodada final.

Se a vitória não vier, Norris ainda tem caminhos para confirmar o título no domingo.

No duelo direto com Max Verstappen, a conta é: o holandês precisa terminar à frente do britânico para levar a decisão a Abu Dhabi. Portanto, se Norris cruzar a linha de chegada à frente do piloto da Red Bull, a disputa contra ele se encerra matematicamente.

A situação com Oscar Piastri exige um pouco mais de cálculo. O australiano não pode perder quatro ou mais pontos para o companheiro de McLaren, margem que já entregaria o título a Norris.

Em qualquer posição que Norris terminar, exceto a vitória, Piastri precisa aparecer logo atrás para manter chances de reação. Se o britânico abrir quatro ou mais pontos sobre o rival direto, mesmo sem vencer, também garante o campeonato por antecipação.

O que acontece se Norris não pontuar?

Esse é o cenário mais arriscado para o líder. Se Norris zerar no domingo, ele pode ficar 3 pontos atrás de Piastri caso o australiano vença, ou ficar empatado com Verstappen se o holandês vencer. Mesmo assim, a decisão iria para a última corrida do ano.

Situação atual do campeonato de F1

1º — Lando Norris (McLaren): 396 pontos

2º — Oscar Piastri (McLaren): 374 pontos

3º — Max Verstappen (Red Bull): 371 pontos