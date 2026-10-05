Brasil x Argentina: datas, horários e onde assistir os amistosos do futebol feminino

RESUMO | A Seleção Brasileira Feminina realiza dois amistosos contra a Argentina em outubro de 2026, com o primeiro duelo marcado para sábado, 10, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e o segundo na terça-feira, 13, na Arena Pernambuco, em Recife.

A Seleção Brasileira Feminina se prepara para mais um período de testes e preparação na Data FIFA de outubro, com um clássico sul-americano de peso contra a Argentina. Sob a batuta do técnico Arthur Elias, a equipe nacional terá pela frente dois amistosos em solo brasileiro.

Para esta maratona de amistosos, o comandante brasileiro divulgou uma lista com 27 convocadas que mescla a experiência com a renovação de jovens talentos. A relação conta com goleiras como Lorena e Carlinha; defensoras como Tarciane e Mariza; laterais como Bruninha e Bela; meio-campistas como Duda Sampaio e Angelina; e um setor ofensivo que reúne atletas como Kerolin, Bia Zaneratto e Geyse.

A preparação em Porto Alegre foi iniciada logo após a conclusão do Campeonato Brasileiro Feminino, contando com a chegada gradual das atletas, incluindo aquelas que disputaram a grande decisão nacional. Após o primeiro compromisso no Estádio Beira-Rio, a delegação viajará em voo fretado rumo à Arena Pernambuco, em Recife, para o segundo e último duelo desta data FIFA.

A lista de convocadas por Arthur Elias

Para os confrontos de outubro, o treinador da Seleção Brasileira chamou as seguintes jogadoras:

Goleiras: Lorena (Kansas City), Yanne (Bahia), Thaís Lima (Benfica) e Carlinha (São Paulo).

Lorena (Kansas City), Yanne (Bahia), Thaís Lima (Benfica) e Carlinha (São Paulo). Defensoras: Carol Gil (São Paulo), Isa Haas (América-MEX), Tarciane (Lyon-FRA), Mariza (Tigres-MEX) e Tayla (São Paulo).

Carol Gil (São Paulo), Isa Haas (América-MEX), Tarciane (Lyon-FRA), Mariza (Tigres-MEX) e Tayla (São Paulo). Laterais: Bela (PSG-FRA), Raissa Bahia (Palmeiras), Bruninha (Gotham-EUA) e Tamara Bolt (Washington Spirit-EUA).

Bela (PSG-FRA), Raissa Bahia (Palmeiras), Bruninha (Gotham-EUA) e Tamara Bolt (Washington Spirit-EUA). Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Jaque (Corinthians), Kaylane (Flamengo) e Clarinha (Benfica-POR).

Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Jaque (Corinthians), Kaylane (Flamengo) e Clarinha (Benfica-POR). Atacantes: Kerolin (Barcelona-ESP), Priscila (América-MEX), Gio Garbelini (Atlético de Madrid-ESP), Bia Zaneratto (Palmeiras), Maranhão (Palmeiras), Geyse (América-MEX), Jhonson (Corinthians), Maiara (Angel City-EUA), Marília (Cruzeiro) e Luany (Atlético de Madrid-ESP).

Estreia histórica e quase 20 mil ingressos vendidos

A Seleção Brasileira Feminina contará com um apoio massivo de sua torcida em um momento histórico para o futebol do Rio Grande do Sul. Esta será a primeira vez que a Seleção Feminina jogará em Porto Alegre, em um confronto preparatório rumo à Copa do Mundo de 2027 — torneio para o qual o Estádio Beira-Rio também já está confirmado como sede, recebendo sete partidas durante o Mundial.

Para o clássico contra a Argentina, marcado para o próximo sábado, 10, às 16h30, no Beira-Rio, a parcial de bilheteria já registra 18,7 mil ingressos vendidos. Os torcedores interessados em garantir presença na estreia histórica em solo gaúcho podem adquirir os tickets de forma online por meio da plataforma Ticket and Go, com valores acessíveis que variam de R$ 35 a R$ 90.

Título inédito, fim da hegemonia e recorde sul-americano

O último sábado, 3, entrou para a história do esporte nacional com uma decisão eletrizante no Estádio do Morumbis. O São Paulo sagrou-se campeão do Brasileirão Feminino A1 pela primeira vez ao segurar um empate por 1 a 1 com o Corinthians no jogo de volta. Como já havia vencido a partida de ida por 2 a 1 na Neo Química Arena, o Tricolor fechou a final com o placar agregado de 3 a 2, colocando fim à sequência de seis títulos consecutivos e à hegemonia recente das Brabas na competição.

O São Paulo abriu o placar logo aos 10 minutos com Bia Menezes, mas o Corinthians empatou aos 18 minutos após uma bobeada da defesa e da goleira Carlinha. No segundo tempo, as visitantes pressionaram e tiveram a grande chance da virada em um pênalti assinalado após revisão do VAR. Contudo, Carlinha se redimiu com uma defesa espetacular na cobrança de Gabi Zanotti, garantindo a vantagem tricolor até o apito final.

Além da festa pelo troféu inédito, a grande final do último sábado bateu um marco histórico extraordinário para a modalidade: 49.405 torcedores lotaram as arquibancadas do Morumbis, estabelecendo um novo recorde de público para uma partida de futebol feminino entre clubes no Brasil e em toda a América do Sul, superando a marca anterior registrada na final de 2024.

Programação e onde assistir aos amistosos

Após o primeiro compromisso no Sul, a delegação brasileira viajará em voo fretado no domingo (11) rumo a Pernambuco, onde encerrará a turnê de amistosos. Confira os detalhes de cada partida:

1º Jogo: Brasil x Argentina

Data: Sábado, 10 de outubro de 2026

Sábado, 10 de outubro de 2026 Horário: 16h30 (de Brasília)

16h30 (de Brasília) Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS) Onde assistir: TV Globo e SporTV

2º Jogo: Brasil x Argentina

Data: Terça-feira, 13 de outubro de 2026

Terça-feira, 13 de outubro de 2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Arena Pernambuco, Recife (PE)

Arena Pernambuco, Recife (PE) Onde assistir: SporTV

Quais são as datas dos amistosos entre Brasil e Argentina?

Os jogos acontecem nos dias 10 e 13 de outubro de 2026.

Quais cidades sediarão as partidas?

O primeiro confronto será em Porto Alegre (RS) e o segundo em Recife (PE).

Onde assistir aos jogos na TV?

O primeiro amistoso será transmitido pela TV Globo e SporTV, enquanto o segundo duelo contará com transmissão exclusiva do SporTV.

Quem é o técnico da Seleção Brasileira Feminina?

A equipe é comandada por Arthur Elias.