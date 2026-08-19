Red Bull troca companheiro de Verstappen para o GP da Holanda; entenda

A Red Bull terá uma mudança inesperada no grid para o GP da Holanda de Fórmula 1, neste fim de semana. O piloto Isack Hadjar sofreu uma lesão no pulso durante o recesso da categoria e não terá condições de disputar a etapa em Zandvoort. Para ocupar temporariamente a vaga, a equipe decidiu promover novamente Liam Lawson, atualmente piloto da Racing Bulls.

A mudança foi confirmada pela própria Red Bull. Em comunicado, a equipe informou que Hadjar está afastado por causa da lesão e desejou uma rápida recuperação ao francês. Lawson, por sua vez, foi chamado às pressas para assumir o comando do RB22 durante o fim de semana do GP.

A troca também provoca uma alteração na Racing Bulls. Yuki Tsunoda, que atualmente exerce a função de piloto reserva das equipes parceiras, será responsável por substituir Lawson e correrá ao lado de Arvid Lindblad na Holanda.

Lawson ganha nova oportunidade na Red Bull

O retorno de Lawson à equipe principal acontece pouco mais de um ano depois de o neozelandês perder sua vaga na Red Bull. A trajetória do piloto dentro da estrutura austríaca teve uma reviravolta justamente no começo de 2025.

Depois de ser promovido para a Red Bull no fim de 2024, Lawson disputou apenas as duas primeiras etapas da temporada seguinte. Sem conseguir somar pontos nas corridas iniciais, acabou sendo devolvido à Racing Bulls e substituído por Tsunoda.

Tsunoda retorna à Racing Bulls

A movimentação entre as equipes irmãs completa um ciclo envolvendo Tsunoda. O japonês já correu tanto pela Racing Bulls quanto pela Red Bull e agora volta a defender a primeira equipe em caráter emergencial.

Depois da promoção de Lawson, Tsunoda assumiu seu lugar na Red Bull em 2025 e permaneceu na equipe até o fim da temporada. Para 2026, entretanto, perdeu espaço para Hadjar e passou a exercer a função de reserva.

Com a ausência temporária de Lawson, Tsunoda volta ao cockpit da Racing Bulls em Zandvoort. A equipe confirmou a mudança e agradeceu aos dois pilotos pela disponibilidade para assumir as novas funções em um intervalo curto.

O neozelandês não é estranho a oportunidades de última hora. Sua estreia na Fórmula 1 aconteceu justamente em circunstâncias semelhantes.

Lawson participou pela primeira vez de um fim de semana da categoria no GP da Holanda de 2023, quando foi chamado pela então AlphaTauri para substituir Daniel Ricciardo. O australiano havia sofrido uma fratura no punho após um acidente durante os treinos e precisou se afastar.

Naquele ano, Lawson disputou cinco corridas pela equipe. No ano seguinte, voltou a ser acionado para outras seis etapas, desta vez depois da saída antecipada de Ricciardo.

Seu melhor resultado nessas participações foi um nono lugar, alcançado três vezes. O desempenho foi suficiente para convencer a Red Bull a promovê-lo para a equipe principal em 2025, ocupando a vaga deixada por Sergio Pérez.

A experiência, porém, durou apenas duas corridas. Sem pontuar nas etapas iniciais, Lawson perdeu o posto para Tsunoda e retornou à Racing Bulls.

Agora, pouco mais de um ano depois, o piloto terá uma nova chance de mostrar serviço ao lado de Verstappen. A oportunidade surgiu de maneira inesperada, mas poderá ter peso importante para Lawson dentro da estrutura da Red Bull.