MP das Bets: além do futebol, os R$ 2,6 bilhões que podem 'sumir' do esporte

O Comitê Olímpico do Brasil (COB), entidade do esporte olímpico nacional, projeta que a nova Medida Provisória sobre apostas esportivas pode causar perdas de R$ 2,6 bilhões aos esportes olímpicos e paralímpicos até o fim de 2027. Segundo o COB, o impacto começaria em outubro de 2026, com perda imediata de R$ 497 milhões.

A nova Medida Provisória que altera as regras do mercado de apostas esportivas pode provocar impactos financeiros muito além do futebol. Projeções elaboradas pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) indicam que os esportes olímpicos e paralímpicos podem acumular perdas de R$ 2,6 bilhões até o fim de 2027.

Segundo os cálculos do COB, o impacto começaria ainda no último trimestre de 2026. A expectativa é de uma perda imediata de R$ 497 milhões a partir de outubro, valor que se somaria a outros R$ 2,1 bilhões que deixariam de entrar nos cofres do esporte ao longo de 2027.

As projeções consideram o fluxo de arrecadação registrado entre 2025 e setembro de 2026. O montante, porém, pode ser ainda maior, já que o levantamento não inclui contratos de patrocínio firmados diretamente entre confederações esportivas e plataformas de apostas.

A redução de receitas altera o modelo de distribuição previsto na legislação anterior, que destinava mais de um terço da arrecadação das empresas de apostas ao desenvolvimento do esporte nacional.

Pela regra vigente até então, o Ministério do Esporte recebia 22,20% dos recursos, enquanto o Comitê Olímpico do Brasil (COB) ficava com 2,20% e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) com 1,30%.

O restante era destinado ao Comitê Brasileiro de Clubes, às confederações de Desporto Escolar e Universitário e a entidades ligadas aos Clubes Paralímpicos e ao Esporte Master. Com a mudança, o financiamento dessa estrutura passa a enfrentar um cenário de incerteza.

MP das bets além do futebol

Enquanto clubes das principais divisões têm maior capacidade de buscar receitas alternativas, equipes de menor porte dependem de forma significativa dos investimentos realizados pelo setor de apostas.

Para muitos clubes das divisões de acesso, os recursos oriundos das operadoras se transformaram em uma importante fonte de sustentação financeira.

"O setor esportivo tem registrado um impacto financeiro positivo com o avanço do mercado de apostas. Historicamente, o patrocínio esportivo dependia de incentivos governamentais ou de empresas com menor sinergia mercadológica, cenário que posteriormente deu lugar à entrada de bancos e fintechs. As plataformas de apostas operam em engajamento direto com o ecossistema dos jogos, o que justifica o aporte de investimentos substancialmente maiores no próprio segmento", analisa Ricardo Magri, especialista em desenvolvimento de negócios iGaming e diretor executivo da Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo, dedicada à promoção do Jogo Responsável.

Sem esses recursos, clubes tradicionais do interior e equipes das divisões inferiores podem enfrentar dificuldades para manter suas operações. Projetos sociais, categorias de base e equipes femininas estariam entre os setores mais vulneráveis.

“Proibir as casas de apostas não elimina a demanda por esse mercado, apenas transfere os consumidores para plataformas ilegais, sem fiscalização ou compromisso com o país. A regulamentação é o caminho para manter as operações sob controle, gerar arrecadação e preservar investimentos que hoje ajudam a movimentar o esporte brasileiro em diferentes níveis”, afirma Igor Sá, executivo do mercado de iGaming.

O impacto também pode atingir modalidades que dependem de patrocinadores do setor para manter suas atividades. No basquete, por exemplo, levantamento da consultoria 1PRA1 aponta que cerca de 25% dos clubes do Novo Basquete Brasil (NBB) contam com apoio de casas de apostas.

Além disso, a Liga Nacional de Basquete (LNB) e a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) têm acordos comerciais e de dados com empresas do segmento, como Sportsbet.io e Odds & Scouts.

"Qualquer interrupção abrupta de uma atividade que foi formalmente autorizada e regulada pelo próprio Estado coloca em risco não apenas os investimentos realizados, mas a própria credibilidade do país", afirma Bernardo Cavalcanti Freire, consultor jurídico da Associação Nacional de Jogos e Loterias e sócio do Betlaw.

"O Brasil precisa preservar a segurança jurídica e a confiança daqueles que receberam autorizações regularmente, cumpriram as exigências estabelecidas e realizaram investimentos com base em regras previamente definidas pelo poder público", complementa.

O efeito pode ser ainda mais amplo em competições amadoras, ligas de várzea e eventos comunitários. Em muitos casos, os recursos de casas de apostas são utilizados para custear arbitragem, uniformes e manutenção de estruturas esportivas.

O atletismo de participação também corre riscos. Um dos exemplos citados é a Maratona do Rio, que comercializa direitos de nomeação de provas para patrocinadores do setor, como a Betnacional. O encerramento dessas parcerias poderia afetar a estrutura necessária para a realização dos eventos.

Bernardo Cavalcanti Freire defende que eventuais mudanças regulatórias observem períodos de adaptação e respeitem contratos já firmados.

"Não é razoável que uma empresa obtenha uma autorização estatal, pague uma outorga bilionária e faça investimentos de longo prazo para, posteriormente, ter sua atividade interrompida de forma abrupta, sem que sejam considerados os efeitos jurídicos e econômicos dessa decisão", afirma o advogado.

Patrocínios pontuais podem se tornar alternativa?

Diante da possibilidade de rompimento de contratos e retirada de marcas, dirigentes e departamentos de marketing passaram a avaliar alternativas para recompor receitas. Uma das opções consideradas são acordos pontuais, fechados para partidas específicas ou competições de curta duração.

Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, avalia que atualmente não existe um setor capaz de substituir o volume de recursos injetado pelas casas de apostas.

“Nenhum segmento, em nenhuma época da história do patrocínio esportivo no futebol brasileiro, colocou tanto dinheiro como as casas de apostas o fizeram agora”, disse.

Já Reginaldo Diniz, CEO e sócio-fundador da End to End, acredita que o cenário pode abrir espaço para novos investidores e transformações no mercado.

"Marcas de diversos segmentos devem avaliar as lacunas no setor de patrocínios, enquanto agências de marketing e publicidade precisam se reinventar. A médio prazo, a tendência é a consolidação de plataformas de apostas mais reguladas, sem o suporte de cassinos online como o 'jogo do tigrinho'. Diante do desafio, vale a máxima da frase atribuída a Walt Disney: 'Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor'", explica