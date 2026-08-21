GP da Holanda se despede da F1 com Verstappen diante da torcida pela última vez

A Fórmula 1 volta do recesso de agosto neste fim de semana com uma despedida. O GP da Holanda, marcado para domingo, 23, será a última corrida da categoria no circuito de Zandvoort, que deixará o calendário a partir de 2027. O adeus terá como protagonista Max Verstappen, que disputará pela última vez sua corrida em casa diante da tradicional torcida.

A presença de Verstappen ajudou a transformar o Grande Prêmio em um dos eventos mais populares do calendário. Desde o retorno da Fórmula 1 ao país, em 2021, o holandês venceu as três primeiras edições, aumentando ainda mais a identificação entre o piloto, o circuito e os fãs.

Por isso, a despedida terá um significado especial para o tetracampeão mundial. Mesmo com o fim da etapa confirmado, Verstappen prefere aproveitar a última oportunidade de correr diante de seu público.

"Sabendo que esta é a última corrida aqui, quero manter uma energia positiva. Quero aproveitar o fim de semana da melhor maneira possível, e pela equipe também", disse em entrevista coletiva.

O piloto também destacou a história de Zandvoort e a atmosfera criada pelos torcedores durante o Grande Prêmio.

"Há muita história aqui, e uma grande quantidade de fãs que amam o automobilismo. É um dos melhores circuitos do calendário, então certamente deixará saudades. Mesmo que eu não fosse holandês, pilotar aqui teria sido incrível, mas ser holandês tornou tudo ainda mais especial."

Uma história que começou antes da Fórmula 1

Zandvoort foi inaugurado em 1948, durante o período de crescimento do automobilismo europeu no pós-guerra. Construído entre as dunas da cidade litorânea, o circuito original tinha aproximadamente 4,2 quilômetros e combinava trechos permanentes com estradas públicas.

O traçado contou com a consultoria de Sammy Davis, vencedor das 24 Horas de Le Mans de 1927, durante seu desenvolvimento.

A Fórmula 1 chegou oficialmente a Zandvoort em 1952, quando Alberto Ascari venceu a corrida pela Ferrari. O país já havia recebido provas nos dois anos anteriores, mas elas não faziam parte oficialmente do campeonato mundial.

Ao longo das décadas seguintes, o circuito recebeu alguns dos maiores nomes da história da categoria. Jim Clark, Jackie Stewart e Niki Lauda estão entre os pilotos que venceram em solo holandês. Clark continua sendo o maior vencedor do GP da Holanda, com quatro triunfos.

Um circuito rápido, ondulado e cheio de história

Zandvoort se diferencia por seu traçado entre as dunas e pelas mudanças de elevação. As curvas inclinadas e as características naturais do circuito fazem com que a pista seja considerada uma das mais desafiadoras do calendário.

Antes do retorno da Fórmula 1, o circuito passou por uma série de mudanças. Uma das principais alterações foi o aumento da inclinação da famosa curva Tarzan, que chegou a 18 graus.

Mesmo modernizado para receber novamente a categoria, Zandvoort preservou boa parte de sua identidade. O traçado estreito, as ondulações e as curvas de alta velocidade continuam sendo marcas da pista.

A última corrida antes da longa ausência aconteceu em 1985. Zandvoort ficou 35 anos fora da Fórmula 1 até o retorno ser anunciado em 2019.

A volta, porém, precisou esperar mais um ano. O GP previsto para 2020 foi cancelado devido à pandemia de Covid-19, e a categoria só voltou efetivamente ao circuito em 2021.

A reestreia não poderia ter sido mais simbólica para os torcedores holandeses. Verstappen venceu a corrida e repetiu o resultado nas duas edições seguintes, em 2022 e 2023.

O domínio do piloto da Red Bull ajudou a consolidar o GP como uma das etapas mais marcantes da atual era da Fórmula 1.

Por que Zandvoort vai sair da Fórmula 1?

A saída do GP da Holanda acontece após seis temporadas desde o retorno da categoria. O Grande Prêmio dos Países Baixos deixará o calendário da Fórmula 1 após a edição deste ano, já que os organizadores decidiram não renovar o contrato com a categoria. Zandvoort, no entanto, seguirá em atividade e continuará recebendo outras competições do automobilismo.

A última corrida em Zandvoort também acontece poucos dias depois de Verstappen confirmar sua permanência na Red Bull. O holandês renovou contrato com a equipe até o fim de 2030, encerrando as especulações sobre uma possível saída.

A parceria entre piloto e equipe começou em 2016 e já dura dez anos. Ao comentar a renovação, Verstappen brincou com a longevidade da relação.

"Treinando para o meu próprio casamento", disse o piloto.

Verstappen soma 71 vitórias, 48 pole positions e 131 pódios pela Red Bull. Entre 2021 e 2024, conquistou quatro títulos mundiais consecutivos.

Horários do GP da Holanda

A programação do Grande Prêmio começa nesta sexta-feira, 21, com o treino livre às 7h30, de Brasília. A classificação para a Sprint acontece às 11h30.

No sábado, 22, a Corrida Sprint está marcada para as 7h, enquanto a classificação para o GP será realizada às 11h. A última corrida da Fórmula 1 em Zandvoort terá largada às 10h, de Brasília, deste domingo, 23.