Ata do Fed, fluxo cambial e indústria: o que move os mercados

Os mercados chegam à quarta-feira, 7, após uma sessão de realização de lucros na bolsa brasileira. O Ibovespa caiu 0,52%, aos 205.835 pontos, depois de disparar 7,70% na segunda-feira, na maior alta diária em seis anos, em reação ao resultado do primeiro turno das eleições presidenciais.

Agora, o foco dos investidores se divide entre os indicadores econômicos do dia e os sinais que podem ajudar a calibrar as expectativas para os juros nos Estados Unidos.

No Brasil, a agenda traz uma série de indicadores de inflação, atividade e fluxo de capital. Nos Estados Unidos, os principais eventos são a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve, o leilão de títulos de dez anos do Tesouro americano e os dados semanais de estoques de petróleo.

O que acompanhar

A ata do Fed será divulgada às 15h. O documento referente à última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) pode trazer detalhes sobre a avaliação dos dirigentes em relação à atividade econômica, à inflação e ao próximo passo da política monetária americana.

O mercado também acompanha o leilão de T-notes de dez anos, às 14h, que pode dar sinais sobre a demanda pelos títulos da dívida dos Estados Unidos e o comportamento dos juros de longo prazo.

Mais cedo, às 11h30, saem os dados de estoques de petróleo do Departamento de Energia (DoE), referentes à semana encerrada em 2 de outubro. Na semana anterior, os estoques americanos haviam aumentado em 922 mil barris. O dado será acompanhado pelo mercado de petróleo, que segue próximo dos US$ 100 por barril diante das incertezas sobre o fornecimento no Golfo Pérsico.

No Brasil, o calendário começa às 8h com dois indicadores da Fundação Getulio Vargas (FGV). O primeiro é o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) de setembro, que havia registrado alta de 0,29% em agosto. Na sequência, sai o IGP-DI, também referente a setembro. Em agosto, o índice subiu 0,06% no mês e acumulava alta de 2,63% em 12 meses.

Às 14h30, o Banco Central divulga o Índice de Commodities Brasil (IC-Br) de setembro e o fluxo cambial semanal até 2 de outubro. O IC-Br havia avançado 3,61% em agosto, acumulando alta de 6,53% em 12 meses.

Já o fluxo cambial havia registrado entrada líquida de US$ 2,215 bilhões na semana anterior. O dado ganha atenção em um momento de forte valorização do real após o primeiro turno das eleições.

Também às 14h30, a agenda traz os indicadores industriais da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e, ao longo do dia, a Anfavea divulga os números de produção total de veículos em setembro. Em agosto, foram produzidas 271,2 mil unidades.

No ambiente doméstico, o mercado continua digerindo o resultado eleitoral e tentando entender se o movimento de valorização dos ativos brasileiros tem espaço para continuar. Depois da disparada de segunda-feira, o Ibovespa recuou na terça-feira em um movimento considerado saudável por analistas diante do tamanho do rali anterior.

Agenda política

Na agenda política brasileira, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, participa às 9h20, de forma virtual, da abertura do Incorpora – Fórum Brasileiro das Incorporadoras, promovido pela Associação Brasileira de Incorporadoras (Abrainc).