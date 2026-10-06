Em post 'explosivo', Cristiano Ronaldo expõe promessas não cumpridas por Jorge Jesus

RESUMO | Em um comunicado explosivo publicado nesta terça-feira, 6, Cristiano Ronaldo quebrou o silêncio sobre a crise na seleção portuguesa, acusando o técnico Jorge Jesus de quebrar acordos de vestiário sobre seu tempo de jogo, detalhando um plano de retratação desrespeitado e revelando que quase anunciou sua aposentadoria da seleção.

A novela que abalou os bastidores da Seleção Portuguesa ganhou o seu capítulo mais dramático até o momento. Em um manifesto de 1.740 palavras divulgado à imprensa portuguesa e publicado em suas redes sociais nesta terça-feira, 6, Cristiano Ronaldo quebrou o silêncio que mantinha desde o final de setembro.

O craque de 41 anos abordou sem filtros a polêmica saída antecipada da concentração da equipe nacional durante a disputa da Liga das Nações. Em seu pronunciamento, o maior artilheiro da história das seleções mundiais pediu desculpas públicas aos companheiros e aos torcedores pelo comportamento intempestivo após o duelo contra a Noruega, mas direcionou duras acusações ao técnico Jorge Jesus, afirmando que o comandante quebrou promessas contratuais e de vestiário, além de apresentar uma versão distorcida dos fatos à opinião pública.

A origem do racha

O relato detalhado feito por Cristiano Ronaldo expõe uma relação que, embora tenha começado cercada de otimismo após o aval do jogador à escolha de Jesus como substituto de Roberto Martínez, deteriorou-se rapidamente devido a desencontros sobre a gestão física do atleta.

Segundo o comunicado do camisa 7, os dois se reuniram pessoalmente no verão europeu ao lado de dirigentes do Al Nassr para alinhar o planejamento das quatro partidas da Liga das Nações — contra País de Gales, Noruega, Dinamarca e novamente a Noruega.

O plano original estipulava que Ronaldo atuaria no primeiro e no quarto jogos, sendo poupado das viagens desgastantes para os duelos intermediários fora de casa.

No entanto, no dia do primeiro confronto contra os noruegueses, no dia 27 de setembro, o treinador voltou atrás e garantiu ao capitão que o utilizaria por cerca de 30 minutos na etapa complementar.

Confiando na palavra do comandante, Ronaldo aceitou entrar em campo, mesmo reconhecendo que a exigência estaria fora de sua rigorosa planilha de recuperação física. Contudo, o cenário transformou-se em pesadelo quando o jogo chegou ao fim e o atacante permaneceu no banco como suplente não utilizado, pela terceira vez em toda a sua carreira centenária pela seleção.

"O treinador havia falhado em manter sua palavra", disparou Ronaldo no texto. "No final da partida, eu só queria que tudo acabasse com uma vitória e ser deixado em paz. Não fui cumprimentar os torcedores. Essa é uma falha que é unicamente minha responsabilidade e não deveria ter acontecido. Peço desculpas ao povo português..."

A reunião secreta e o acordo de verdade que não aconteceu

Segundo o The Athletic, a tensão escalou exponencialmente nas 48 horas seguintes. Ronaldo relata que convocou uma nova cúpula de emergência com Jorge Jesus e Simao Coutinho, diretor esportivo do Al Nassr, em uma conversa descrita como "profunda, muito franca e sem nenhum tipo de filtro".

Nesse encontro, os três teriam chegado a um consenso de que a única maneira de estancar a crise institucional seria o próprio treinador vir a público em entrevista coletiva para esclarecer a verdade dos fatos: admitir que o plano de minutagem havia sido desenhado pelo próprio corpo técnico, assumir a responsabilidade pelo erro tático de colocá-lo para aquecer por meia hora sem colocá-lo em campo, e reafirmar a importância do capitão no grupo. Inclusive, um documento com os tópicos exatos que deveria ser lido por Jesus foi entregue e validado de comum acordo.

No entanto, a expectativa de pacificação ruiu quando o treinador concedeu a entrevista coletiva subsequente adotando, segundo o jogador, uma postura de rigidez, tom altivo e narrativa defensiva, esquivando-se de assumir os compromissos firmados a portas fechadas.

Sentindo-se traído pela quebra de palavra e pela exposição desnecessária, o atacante tomou a decisão drástica de fazer as malas e abandonar a concentração antes do término da data FIFA.

A quase aposentadoria e o futuro incerto na Equipa das Quinas

A gravidade do momento quase selou o fim melancólico da trajetória de CR7 com a camisa de Portugal. No voo de regresso, o jogador confessou que redigiu uma carta oficial anunciando sua aposentadoria definitiva do futebol internacional. A medida drástica só foi evitada graças à intervenção direta de Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que conversou longamente com o atleta durante a viagem e o convenceu a não tomar uma decisão a quente.

No desfecho de seu longo manifesto, Cristiano Ronaldo adotou um tom ambivalente: ao mesmo tempo em que se colocou inteiramente à disposição da FPF para aceitar qualquer punição disciplinar decorrente de sua atitude de abandonar o grupo, o veterano rejeitou a ideia de que sua história na seleção esteja encerrada de forma abrupta.

Ele garantiu que pretende retornar aos gramados defendendo seu clube na Arábia Saudita, manter seu ritmo competitivo e, cumprido o eventual gancho disciplinar, voltar a vestir a camisa de Portugal para realizar "uma ou mais partidas oficiais de despedida" diante da torcida, nos moldes que sua longa e vitoriosa carreira legitimamente exige.

O que motivou a publicação do comunicado de Cristiano Ronaldo?

O atacante decidiu quebrar o silêncio para expor sua versão sobre a crise na seleção e acusar o técnico Jorge Jesus de quebrar acordos verbales sobre seu tempo de jogo.

Qual foi o principal desacordo entre CR7 e Jorge Jesus?

O jogador afirma que o treinador prometeu utilizá-lo por 30 minutos na partida contra a Noruega após aquecimento prolongado, mas o deixou no banco durante todo o jogo.

Cristiano Ronaldo vai se aposentar da seleção de Portugal?

Não. Embora tenha confessado que pensou em redigir uma carta de aposentadoria internacional durante o voo de volta, o craque garantiu que pretende retornar após cumprir punições disciplinares e realizar jogos oficiais de despedida.

Qual foi a reação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF)?

O presidente da FPF, Pedro Proença, atuou para dissuadir o jogador de anunciar o adeus imediato e declarou que o assunto será tratado internamente para buscar uma solução construtiva.