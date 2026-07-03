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Fase de grupos copa 2026

Fórmula 1: Hamilton conquista a pole da sprint do GP da Grã-Bretanha

Piloto da Ferrari larga na frente em Silverstone neste sábado; Gabriel Bortoleto parte da 12ª posição na prova

Hamilton: piloto da Ferrari vai largar na frente na corrida sprint em Silverstone (Manaure Quintero / AFP)

Hamilton: piloto da Ferrari vai largar na frente na corrida sprint em Silverstone (Manaure Quintero / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 3 de julho de 2026 às 14h17.

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A Ferrari começou o fim de semana do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 em alta. Nesta sexta-feira, 3, Lewis Hamilton conquistou a pole position para a corrida sprint ao marcar 1min28s376 na classificação realizada em Silverstone.

Esta é a primeira pole de Hamilton no formato sprint desde o GP da China de 2025.

O heptacampeão mundial dividirá a primeira fila com Andrea Kimi Antonelli, enquanto Max Verstappen larga na terceira posição.

O brasileiro Gabriel Bortoleto avançou ao SQ2 e garantiu o 12º lugar no grid da prova curta.

Que horas é a corrida sprint?

A corrida sprint será disputada neste sábado, 4, às 8h (horário de Brasília).

No mesmo dia, às 12h, acontece a classificação para a corrida principal do GP da Grã-Bretanha.

Onde assistir à sprint da Fórmula 1?

A corrida sprint terá transmissão ao vivo do sportv3, a partir das 8h (de Brasília).

A classificação para o GP também será exibida pelo sportv3, às 12h.

Quando é a corrida principal?

A corrida do GP da Grã-Bretanha será disputada no domingo, 5, às 11h (horário de Brasília), com transmissão da TV Globo e do sportv3.

Grid da corrida sprint do GP da Grã-Bretanha

  • Lewis Hamilton (Ferrari)
  • Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
  • Max Verstappen (Red Bull)
  • Charles Leclerc (Ferrari)
  • George Russell (Mercedes)
  • Lando Norris (McLaren)
  • Oscar Piastri (McLaren)
  • Isack Hadjar (Red Bull)
  • Liam Lawson (Racing Bulls)
  • Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  • Pierre Gasly (Alpine)
  • Gabriel Bortoleto (Audi)
  • Nico Hulkenberg (Audi)
  • Franco Colapinto (Alpine)
  • Carlos Sainz (Williams)
  • Alexander Albon (Williams)
  • Oliver Bearman (Haas)
  • Esteban Ocon (Haas)
  • Sergio Pérez (Cadillac)
  • Valtteri Bottas (Cadillac)
  • Fernando Alonso (Aston Martin)
  • Lance Stroll (Aston Martin)
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