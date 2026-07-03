Fórmula 1: Hamilton conquista a pole da sprint do GP da Grã-Bretanha

Hamilton: piloto da Ferrari vai largar na frente na corrida sprint em Silverstone (Manaure Quintero / AFP)
Repórter
Publicado em 3 de julho de 2026 às 14h17.
A Ferrari começou o fim de semana do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 em alta. Nesta sexta-feira, 3, Lewis Hamilton conquistou a pole position para a corrida sprint ao marcar 1min28s376 na classificação realizada em Silverstone.
Esta é a primeira pole de Hamilton no formato sprint desde o GP da China de 2025.
O heptacampeão mundial dividirá a primeira fila com Andrea Kimi Antonelli, enquanto Max Verstappen larga na terceira posição.
O brasileiro Gabriel Bortoleto avançou ao SQ2 e garantiu o 12º lugar no grid da prova curta.
A corrida sprint será disputada neste sábado, 4, às 8h (horário de Brasília).
No mesmo dia, às 12h, acontece a classificação para a corrida principal do GP da Grã-Bretanha.
A corrida sprint terá transmissão ao vivo do sportv3, a partir das 8h (de Brasília).
A classificação para o GP também será exibida pelo sportv3, às 12h.
A corrida do GP da Grã-Bretanha será disputada no domingo, 5, às 11h (horário de Brasília), com transmissão da TV Globo e do sportv3.