Alonso é o mesmo nos bastidores? Gabriel Bortoleto abre o jogo sobre seu mentor

RESUMO | Gabriel Bortoleto afirmou no podcast “The Fast And The Curious” que Fernando Alonso mantém nos bastidores a mesma personalidade direta e sarcástica vista pelo público. O bicampeão, responsável pela agência que representa Bortoleto, também elogiou o brasileiro após o GP da Hungria e o chamou de melhor estreante de sua geração.

Será que as coisas nos bastidores da Fórmula 1 são como vemos diante das câmeras? Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro, falou sobre seu amigo e empresário, Fernando Alonso, e afirmou que o bicampeão é, nos bastidores, o mesmo que demonstra ser em público.

A declaração veio durante a participação do piloto no podcast "The Fast And The Curious", em que Bortoleto foi questionado se existe um lado diferente e mais reservado do piloto da Aston Martin que as câmeras não conseguem captar.

Entenda a relação entre Bortoleto e Alonso

Gabriel Bortoleto está em sua segunda temporada na Fórmula 1, após estrear em 2025, e na primeira com a Audi, que assumiu a operação da equipe no início deste ano. Fernando Alonso é responsável pela A14 Management, que agencia o piloto brasileiro.

“Ele é muito direto quando está [diante] das câmeras. Ele é exatamente como se mostra. Uma de suas qualidades é não fingir. Então, acho que as pessoas sabem como ele é”, explicou Bortoleto. “Adoro que ele seja muito sarcástico muitas vezes, com várias coisas, mas as pessoas já sabem disso; na maioria das vezes ele está sendo sarcástico, e é muito engraçado. Adoro isso. Eu rio muito com isso."

Amizade recíproca

Durante uma entrevista após o GP da Hungria, em que Gabriel Bortoleto terminou em sexto e o veterano ficou em quinto, Fernando Alonso descreveu o jovem como o "melhor estreante desta geração."

“Bortoleto comete poucos erros e está sempre pressionando. Ele é o melhor estreante desta geração”, disse Alonso. “Se ele fosse inglês, ou algo do tipo, e terminasse em sexto com uma Sauber, estaria em todos os noticiários amanhã. O que ele faz é excepcional.”

O que Gabriel Bortoleto disse sobre Fernando Alonso nos bastidores?

Gabriel Bortoleto afirmou que Fernando Alonso é exatamente como se apresenta diante das câmeras. Segundo o brasileiro, uma das qualidades do bicampeão é não fingir.

Como é a relação entre Gabriel Bortoleto e Fernando Alonso?

Fernando Alonso é amigo e empresário de Gabriel Bortoleto. O espanhol comanda a A14 Management, agência responsável pela carreira do piloto brasileiro.

O que Gabriel Bortoleto acha do humor de Fernando Alonso?

Gabriel Bortoleto disse gostar do humor sarcástico de Fernando Alonso e o considera engraçado. Segundo Bortoleto, o sarcasmo do piloto da Aston Martin já é conhecido pelo público.

Em qual equipe Gabriel Bortoleto corre na Fórmula 1?

Gabriel Bortoleto disputa sua primeira temporada pela Audi, que assumiu a operação da equipe no início do ano. O brasileiro estreou na Fórmula 1 em 2025 e está em sua segunda temporada na categoria.

O que Fernando Alonso disse sobre Gabriel Bortoleto?

Fernando Alonso classificou Gabriel Bortoleto como o melhor estreante de sua geração após o GP da Hungria. O bicampeão afirmou que o brasileiro comete poucos erros, pressiona constantemente e apresenta desempenho excepcional.