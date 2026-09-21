Esporte

João Fonseca desiste dos torneios após Copa Davis: 'Dar um tempo na cabeça'

Número 29 do mundo, brasileiro desiste dos torneios de Tóquio e Xangai para priorizar a recuperação física e mental após sequência de lesões na temporada

João Fonseca: tenista desiste dos torneios de Tóquio e Xangai para priorizar a recuperação física e mental após sequência de lesões na temporada (Julien de Rosa/AFP)

João Fonseca: tenista desiste dos torneios de Tóquio e Xangai para priorizar a recuperação física e mental após sequência de lesões na temporada (Julien de Rosa/AFP)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13h08.

Última atualização em 21 de setembro de 2026 às 13h32.

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O tenista João Fonseca anunciou que ficará afastado das competições do circuito da ATP nas próximas semanas. Número 29 do ranking mundial, o brasileiro decidiu, em conjunto com sua equipe, não disputar os torneios programados para a Ásia e afirmou que usará o período para cuidar da recuperação física e mental.

A decisão ocorre após uma temporada marcada por problemas físicos. Fonseca ficou fora do US Open por causa de uma lesão no abdômen e retornou às quadras para representar o Brasil na Copa Davis. Mesmo após a volta, o tenista afirmou que ainda precisa de tempo antes de retomar a sequência de competições no circuito.

"2026 tem sido um ano muito desafiador para mim. Além de tudo o que a profissão exige, foram muitas lesões que acabaram me tirando de torneios importantes e me impedindo de jogar da maneira que eu gostaria", escreveu João Fonseca nas redes sociais.

Segundo o brasileiro, a decisão de interromper o calendário ocorreu após conversas com sua equipe. Fonseca também afirmou que fez um esforço para retornar às quadras e disputar a Copa Davis, mas avaliou que ainda não está em condições de seguir para a próxima etapa da temporada.

"Conversei muito com o meu time e chegamos à conclusão de que o melhor caminho, neste momento, é respeitar os sinais, dar um tempo para o meu corpo e para a minha cabeça, e não seguir para os torneios da Ásia", publicou.

Quais torneios João Fonseca não vai disputar?

Fonseca tinha dois compromissos previstos no continente asiático. O primeiro era o ATP 500 de Tóquio, marcado entre 30 de setembro e 6 de outubro. Na sequência, o brasileiro disputaria o Masters 1000 de Xangai, na China, entre 7 e 18 de outubro.

Com a retirada dos dois torneios, Fonseca ficará pelo menos um mês sem disputar competições do circuito.

Antes de anunciar a pausa, o brasileiro entrou em quadra pela Copa Davis nesta sexta-feira. Fonseca enfrentou o suíço Dominic Stricker e venceu de virada por 2 sets a 1. O resultado contribuiu para a classificação do Brasil de volta à elite da competição entre seleções. Após a partida, o tenista levou as mãos ao rosto e se emocionou.

O número 29 do mundo já havia relatado ao capitão brasileiro Jaime Oncins que ainda não estava totalmente recuperado e precisava de mais tempo para cuidar das condições física e mental.

Quando João Fonseca pode voltar a jogar?

Apesar da retirada da etapa asiática, João Fonseca ainda tem torneios previstos no calendário de 2026. O brasileiro deve retornar ao circuito no ATP 500 da Basileia, a partir de 26 de outubro.

Fonseca defenderá o título conquistado na edição anterior do torneio suíço. Na decisão, o brasileiro derrotou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, que ocupava a 18ª posição do ranking mundial naquele momento.

Depois da Basileia, o calendário prevê a participação de Fonseca no Masters 1000 de Paris, com início em 2 de novembro. O torneio francês aparece como o último compromisso previsto para o brasileiro na temporada.

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