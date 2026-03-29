O holandês Max Verstappen afirmou que avalia seu futuro na Fórmula 1 e não descarta a possibilidade de se aposentar no final de 2026. A declaração foi feita após o oitavo lugar no Grande Prêmio do Japão, no circuito de Suzuka Circuit, neste domingo, 29.

Questionado pela BBC Sport se poderia encerrar a carreira ao fim da temporada, o piloto da Red Bull Racing respondeu: "É isso que estou dizendo. Estou pensando em tudo o que acontece dentro deste paddock".

Insatisfação com a categoria

Verstappen afirmou que sua principal insatisfação está relacionada às mudanças nas regras dos motores nesta temporada.

"Posso aceitar facilmente estar em P7 ou P8, onde estou", disse. "Mas, ao mesmo tempo, quando você está em P7 ou P8 e não está gostando de toda a fórmula por trás disso, não parece natural para um piloto de corrida".

"Claro que tento me adaptar, mas não é legal ter que correr desse jeito. É realmente anti-pilotagem. Aí chega um ponto em que, é, simplesmente não é o que eu quero fazer".

O piloto também destacou que a motivação vai além de resultados ou ganhos financeiros. "E claro que você pode olhar para isso e ganhar muito dinheiro. Ótimo. Mas no fim das contas, não se trata mais de dinheiro, porque esta sempre foi a minha paixão".

Início irregular na temporada

Após quatro títulos consecutivos entre 2021 e 2024, Verstappen teve um começo de temporada abaixo do esperado em 2026, com um sexto lugar na Austrália e um abandono na China, além do oitavo lugar no Japão.

Mesmo assim, ele afirmou que o desempenho não é o principal problema. "Sou muito realista quanto a isso e já estive nessa situação antes. Não venci apenas na F1".

O piloto reforçou que a decisão está ligada à perda de prazer ao competir. "Quero estar aqui para me divertir, aproveitar ao máximo e curtir. No momento, não é bem o que está acontecendo".

"Claro que gosto de certos aspectos. Gosto de trabalhar com a minha equipe. É como uma segunda família. Mas, infelizmente, quando entro no carro, a situação não é das mais agradáveis".

Críticas ao novo regulamento

A principal crítica de Verstappen está no nível de gestão de energia exigido pelos novos motores, que obriga os pilotos a reduzir velocidade para recarregar a bateria ao longo da volta.

Ao comentar suas tentativas de ultrapassar Pierre Gasly, da Alpine, para assumir a sétima posição, ele explicou: "você pode ultrapassar por aqui, mas aí fica sem bateria para a próxima reta. Então, tentei dar uma olhada, mas aí, claro, o Pierre me ultrapassou de novo na reta principal, e acho que essa foi basicamente a história do dia".

"Você consegue ultrapassar, mas logo é ultrapassado de novo. Foi basicamente isso", afirmou.

Possíveis caminhos fora da F1

Verstappen também indicou interesse em outras categorias do automobilismo, como corridas de GT3, e revelou planos de participar das 24 Horas de Nürburgring.

"De qualquer forma, tenho muitos outros projetos pelos quais sou muito apaixonado", disse. "Não é como se, ao parar aqui, eu não fosse fazer mais nada".

Decisão ainda pode mudar

O piloto sinalizou que eventuais ajustes nas regras podem influenciar sua decisão de permanecer na categoria.

"Eles sabem o que fazer", afirmou, em referência aos dirigentes da Fórmula 1.

Os responsáveis pela categoria devem discutir mudanças no regulamento nas próximas semanas, em meio a críticas generalizadas sobre o impacto da gestão de energia na pilotagem.