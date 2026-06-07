Antonelli vence em Mônaco e amplia vantagem na F1

O italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, venceu o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 neste domingo, 7, e ampliou sua liderança no campeonato mundial. Foi a quinta vitória consecutiva do piloto de 19 anos, que domina a temporada de 2026.

Antonelli largou na pole position e liderou as 78 voltas da corrida em Monte Carlo. O britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, terminou em segundo, enquanto o francês Isack Hadjar, da Red Bull, completou o pódio — resultado ainda sujeito a revisão por possível punição.

Com o resultado, o italiano chegou a 156 pontos no campeonato, 66 à frente de Hamilton e 68 de seu companheiro de equipe, George Russell. O britânico da Mercedes terminou fora da zona de pontuação após receber uma penalidade nas voltas finais.

A vitória em Mônaco reforça o início de temporada dominante de Antonelli. Em seis etapas disputadas, o piloto soma cinco vitórias e quatro poles.

Hamilton evitou um resultado ainda pior para a Ferrari após o abandono de Charles Leclerc. O monegasco bateu no muro a 12 voltas do fim quando a equipe caminhava para colocar dois carros no pódio.

Hadjar garantiu o segundo pódio de sua carreira mesmo enfrentando problemas no motor da Red Bull ao longo da prova.

Pierre Gasly cruzou a linha de chegada em terceiro, mas caiu para a sétima posição após receber duas punições de cinco segundos por excesso de velocidade nos boxes.

A principal decepção do dia foi Max Verstappen. O tetracampeão mundial, que largou em segundo, abandonou ainda na primeira volta após um problema elétrico em sua Red Bull.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou na 12ª colocação após largar dos boxes.

Entre os construtores, a Mercedes ampliou a liderança do campeonato e chegou a 244 pontos, contra 165 da Ferrari.

*Com informações da AFP