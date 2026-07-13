Rafael Câmara deve chegar à Fórmula 1 em 2027 e se tornar piloto da Haas

O Brasil pode voltar a ter dois representantes no grid da Fórmula 1 já na temporada de 2027. Além de Gabriel Bortoleto, que atualmente defende a Audi, outro brasileiro pode desembarcar na principal categoria do automobilismo mundial.

Trata-se de Rafael Câmara que, segundo a imprensa italiana, está próximo de acertar com a Haas. De acordo com o site Rossomotori.it, a equipe norte-americana escolheu o piloto de 21 anos para ocupar uma de suas vagas no próximo ano.

Integrante da Ferrari Driver Academy, Câmara teria contado com o forte apoio da escuderia italiana nas negociações para chegar à Fórmula 1. Embora o acordo ainda não tenha sido oficializado pela Haas, a publicação afirma que as conversas estão bastante avançadas e que a contratação estaria bem encaminhada.

A definição, porém, não teria sido simples. Durante boa parte do processo, o favorito para assumir a vaga era o japonês Yuki Tsunoda, nome que agradava tanto ao chefe da equipe, Ayao Komatsu, quanto aos parceiros da Toyota Gazoo Racing.

Entretanto, nos últimos meses, a Ferrari teria intensificado sua influência nos bastidores e trabalhado para emplacar Rafael Câmara na equipe, mudando o rumo das negociações e garantindo o sinal verde da Haas para a contratação do brasileiro.

Resultado nas categorias de acesso

A possível promoção é resultado da rápida ascensão de Rafael Câmara nas categorias de acesso da Fórmula 1. Em 2024, o piloto conquistou o título da Fórmula Regional Europeia. No ano seguinte, confirmou o bom momento ao vencer a Fórmula 3, logo em sua temporada de estreia pela Trident.

Em 2026, Câmara deu mais um passo rumo à elite ao disputar a Fórmula 2 pela Invicta Racing. Até o momento, o brasileiro soma 94 pontos e ocupa a terceira colocação do campeonato. O líder da competição é Nikola Tsolov, que soma 141 pontos.