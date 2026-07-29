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Fase de grupos copa 2026

Gabriel Bortoleto lidera quilometragem em testes da Pirelli na Hungria

Brasileiro completa 141 voltas no Hungaroring e é o piloto que mais rodou no primeiro dia de atividades para o desenvolvimento dos pneus de 2027

Bortoleto: piloto representa o Brasil na F1 (David Davies/PA Images/Getty Images)

Bortoleto: piloto representa o Brasil na F1 (David Davies/PA Images/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 29 de julho de 2026 às 16h49.

Gabriel Bortoleto foi o piloto que mais esteve na pista no primeiro dia dos testes promovidos pela Pirelli no Hungaroring, na Hungria. O brasileiro completou 141 voltas nesta terça-feira, 28, liderando a quilometragem da sessão voltada ao desenvolvimento dos pneus que serão utilizados na temporada de 2027 da Fórmula 1.

A atividade aconteceu dois dias após o Grande Prêmio da Hungria e contou com condições climáticas semelhantes às da corrida. A temperatura ambiente chegou aos 30°C, enquanto o asfalto alcançou 53°C, cenário considerado ideal para que a fabricante italiana avaliasse o comportamento dos compostos em situações de calor intenso.

Brasileiro completa maior número de voltas

Ao lado de Franco Colapinto, da Alpine, e Jak Crawford, piloto reserva da Aston Martin, Bortoleto participou de um extenso programa de testes. O foco principal foi o composto C3, utilizado em simulações de corrida para analisar desgaste e desempenho ao longo dos stints.

Os três pilotos também seguiram cronogramas específicos definidos pelas equipes. Bortoleto e Colapinto ainda realizaram testes com os compostos C4 e C5 em simulações de classificação, enquanto Crawford executou um programa exclusivo da Aston Martin.

Colapinto faz melhor tempo

Embora tenha sido o piloto que mais rodou durante o dia, Bortoleto terminou a sessão com a segunda melhor marca. O brasileiro registrou 1min20s813, atrás apenas de Franco Colapinto, que marcou 1min20s371.

Jak Crawford fechou o dia com o tempo de 1min24s598 e completou 136 voltas, enquanto Colapinto percorreu 128 voltas.

A programação da Pirelli no Hungaroring será concluída nesta quarta-feira (29). Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto permanecem na pista para o segundo e último dia de atividades, enquanto Jak Crawford encerrou sua participação após cumprir o cronograma previsto para a Aston Martin.

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