Bortoleto lidera campanha da Audi e deixa Hülkenberg sem pontos em 2026

A primeira temporada da Audi como equipe oficial da Fórmula 1 ainda é marcada por um processo de adaptação, mas um piloto já se consolidou como protagonista do projeto. Dez etapas após o início do campeonato, Gabriel Bortoleto é responsável por todos os pontos conquistados pela escuderia alemã em 2026.

O brasileiro de 21 anos soma 10 pontos no Mundial de Pilotos e ocupa a 14ª colocação na classificação. Enquanto isso, seu companheiro de equipe, o experiente Nico Hülkenberg, ainda busca os primeiros pontos na temporada.

Bortoleto abriu a conta da Audi na Fórmula 1

A contribuição do brasileiro começou logo na etapa de abertura do campeonato. No Grande Prêmio da Austrália, Bortoleto cruzou a linha de chegada em nono lugar e garantiu os dois primeiros pontos da Audi desde que a montadora assumiu oficialmente a operação da antiga Sauber.

O resultado marcou também os primeiros pontos da fabricante em sua nova trajetória na principal categoria do automobilismo.

Regularidade virou diferencial

Depois da estreia positiva, a Audi enfrentou uma sequência de corridas sem conseguir voltar à zona de pontuação. Em diversas etapas, Bortoleto terminou próximo do top 10, batendo na trave antes de finalmente voltar a pontuar.

A reação veio no Grande Prêmio da Inglaterra, quando o brasileiro conquistou a oitava colocação e acrescentou mais quatro pontos ao campeonato.

No último fim de semana, em Spa-Francorchamps, Bortoleto repetiu o desempenho. Após superar um início de corrida complicado, manteve um ritmo consistente durante as 44 voltas e voltou a terminar em oitavo, garantindo outros quatro pontos para a equipe.

Comparação evidencia protagonismo

Os números mostram a diferença entre os dois pilotos da Audi em 2026. Enquanto Bortoleto já subiu três vezes à zona de pontuação, Hülkenberg ainda não conseguiu terminar nenhuma corrida entre os dez primeiros colocados.

O alemão chegou perto em algumas oportunidades, encerrando provas na 11ª e na 12ª posição, mas também acumulou abandonos ao longo da temporada.

Bortoleto, por sua vez, além de ser o único pontuador da equipe, foi responsável pelos melhores resultados da Audi no campeonato.

Brasileiro ganha espaço em projeto de longo prazo

Contratado para fazer parte da construção da Audi na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto vem correspondendo rapidamente às expectativas. Em apenas sua segunda temporada na categoria, o brasileiro assumiu o protagonismo dentro da equipe e se tornou a principal referência no desenvolvimento do projeto.

Mesmo sem um carro capaz de disputar as primeiras posições, os resultados mostram que Bortoleto tem conseguido aproveitar as oportunidades e extrair o máximo desempenho possível. Com 10 pontos conquistados em dez corridas, ele mantém viva a evolução da Audi em seu primeiro ano como equipe oficial da Fórmula 1 e reforça seu status como uma das principais promessas do automobilismo brasileiro.