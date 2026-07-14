GP da Bélgica de Fórmula 1: veja horário e onde assistir à corrida

O Grande Prêmio da Bélgica da Fórmula 1 acontece neste domingo, 19. A décima etapa da temporada de 2026 será disputada no tradicional circuito de Spa-Francorchamps, um dos desafiadores do automobilismo mundial.

Spa é o circuito mais extenso do calendário atual da Fórmula 1, com pouco mais de sete quilômetros por volta. Para criar uma situação ainda mais competitiva, o traçado combina longas retas, grandes mudanças de elevação e curvas de alta velocidade.

Essa é a primeira fase da última rodada dupla antes da pausa para o verão europeu. No final de semana seguinte, entre os dias 24 e 26 de julho, a Fórmula 1 segue para o GP da Hungria, dando apenas uma semana de descanso para os pilotos e as equipes.

Na última semana, a Ferrari triunfou durante o GP da Grã-Bretanha e Charles Leclerc conquistou sua primeira vitória da temporada. George Russell, da Mercedes, e Lewis Hamilton, também da equipe italiana, completaram o pódio.

Kimi Antonelli, atual líder do campeonato, sofreu com problemas no carro e uma punição que o deixou fora da zona de pontos.

Terá corrida sprint no GP da Bélgica?

Não. O Grande Prêmio da Bélgica segue o formato tradicional da Fórmula 1 com três sessões de treino e uma sessão de qualificação antes da corrida oficial.

Onde assistir à corrida?

A transmissão no Brasil será feita pelo SporTV3, Globoplay e F1TV Pro.

Confira a programação do GP da Bélgica

Sexta-feira, 17

Treino Livre 1: 08h30

Treino Livre 2: 12h

Sábado, 18

Treino Livre 3: 07h30

Classificação: 11h

Domingo, 19