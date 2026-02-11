Fórmula 1: pré-temporada começa hoje com parceria entre Globo e F1 TV

Fórmula 1: tudo que você precisa saber sobre a transmissão da temporada de 2026
Estagiária de jornalismo
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 15h25.
A partir desta quarta-feira, 11 de fevereiro, começam os treinos da pré-temporada da Fórmula 1, diretamente do Bahrein. Os fãs da principal categoria do automobilismo mundial terão a oportunidade de acompanhar de perto os primeiros passos das equipes e pilotos rumo à temporada de 2026, marcada por importantes novidades no grid e nas regulamentações.
Hoje também foi anunciado que a transmissão da temporada terá uma segunda opção: além do Grupo Globo (que retoma os direitos de transmissão após cinco anos na Band), agora os espectadores poderão assistir aos treinos e às corridas pelo aplicativo F1 TV.
O aplicativo terá narração em português realizada pelos comentaristas da Globo após a emissora entrar em um acordo com a Formula One Management, empresa responsável pelos direitos comerciais da categoria.
A cobertura será conduzida pela equipe de narração de Bruno Fonseca, com os comentários especializados de Luciano Burti e Rafael Lopes. As reportagens nos circuitos serão de Mariana Becker.
Este ano, todos os pilotos e equipes estarão no Bahrein, realizando ajustes importantes para a temporada de 2026, que terá seu início no GP da Austrália, de 6 a 8 de março.
Entre os destaques da temporada de 2026 estão grandes nomes como o brasileiro Gabriel Bortoleto, além de estrelas como Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc e Lando Norris.
A temporada promete trazer mudanças para o automobilismo, com a introdução de combustíveis 100% sustentáveis nos carros e a entrada das novas equipes como a Audi e Cadillac no grid.