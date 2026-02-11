Esporte

Fórmula 1: pré-temporada começa hoje com parceria entre Globo e F1 TV

Confira as mudanças na transmissão e no grid da temporada de 2026 do automobilismo

Fórmula 1: tudo que você precisa saber sobre a transmissão da temporada de 2026

Fórmula 1: tudo que você precisa saber sobre a transmissão da temporada de 2026

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 15h25.

Tudo sobreFórmula 1
Saiba mais

A partir desta quarta-feira, 11 de fevereiro, começam os treinos da pré-temporada da Fórmula 1, diretamente do Bahrein. Os fãs da principal categoria do automobilismo mundial terão a oportunidade de acompanhar de perto os primeiros passos das equipes e pilotos rumo à temporada de 2026, marcada por importantes novidades no grid e nas regulamentações.

Hoje também foi anunciado que a transmissão da temporada terá uma segunda opção: além do Grupo Globo (que retoma os direitos de transmissão após cinco anos na Band), agora os espectadores poderão assistir aos treinos e às corridas pelo aplicativo F1 TV.

O aplicativo terá narração em português realizada pelos comentaristas da Globo após a emissora entrar em um acordo com a Formula One Management, empresa responsável pelos direitos comerciais da categoria. 

A cobertura será conduzida pela equipe de narração de Bruno Fonseca, com os comentários especializados de Luciano Burti e Rafael Lopes. As reportagens nos circuitos serão de Mariana Becker.

Pré-temporada de 2026 da F1

A pré-temporada acontece de 11 a 13 de fevereiro e de 18 a 20 de fevereiro.

Este ano, todos os pilotos e equipes estarão no Bahrein, realizando ajustes importantes para a temporada de 2026, que terá seu início no GP da Austrália, de 6 a 8 de março.

Entre os destaques da temporada de 2026 estão grandes nomes como o brasileiro Gabriel Bortoleto, além de estrelas como Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc e Lando Norris.

A temporada promete trazer mudanças para o automobilismo, com a introdução de combustíveis 100% sustentáveis nos carros e a entrada das novas equipes como a Audi e Cadillac no grid.

Calendário da Fórmula 1 em 2026

  • GP da Austrália – 8 de março (TV Globo)
  • GP da China – 15 de março
  • GP do Japão – 29 de março (TV Globo)
  • GP do Bahrein – 12 de abril
  • GP da Arábia Saudita – 19 de abril
  • GP de Miami – 3 de maio
  • GP do Canadá – 24 de maio
  • GP de Mônaco – 7 de junho (TV Globo)
  • GP de Barcelona-Catalunha – 14 de junho (TV Globo)
  • GP da Áustria – 28 de junho (TV Globo)
  • GP da Grã-Bretanha – 5 de julho (TV Globo)
  • GP da Bélgica – 19 de julho (TV Globo)
  • GP da Hungria – 26 de julho (TV Globo)
  • GP da Holanda – 23 de agosto (TV Globo)
  • GP da Itália – 6 de setembro (TV Globo)
    GP da Espanha – 13 de setembro (TV Globo)
  • GP do Azerbaijão – 26 de setembro
  • GP de Singapura – 11 de outubro (TV Globo)
  • GP dos Estados Unidos (Austin) – 25 de outubro
  • GP do México – 1º de novembro
  • GP de São Paulo – 8 de novembro (TV Globo)
  • GP de Las Vegas – 21 de novembro (TV Globo)
  • GP do Catar – 29 de novembro
  • GP de Abu Dhabi – 6 de dezembro (TV Globo)
Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1

Mais de Esporte

Quem é Pat Burgener, atleta de snowboard do Brasil nas Olimpíadas de Inverno

Vasco x Bahia: horário e onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão 2026

Atlético-MG x Remo no Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Bologna x Lazio: que horas e onde assistir ao jogo da Copa da Itália

Mais na Exame

Carreira

Ela tem 22 anos, estuda em Stanford e já vale mais de US$ 20 milhões — e esse é o segredo

Mundo

Big techs da China entram na disputa pela saúde com IA em 2026

Tecnologia

Primeira liga comercial de luta entre robôs humanoides estreia na China

Pop

BBB 26: o que Sol falou após ser expulsa por agredir Ana Paula? Veja vídeo