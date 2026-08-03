Quando volta a jogar a Seleção Brasileira feminina de vôlei? Veja a agenda após a VNL

Após encerrar a Liga das Nações de Vôlei Feminino com a medalha de prata, a Seleção Brasileira já tem definido o próximo compromisso da temporada. A equipe comandada por José Roberto Guimarães voltará à quadra em setembro para disputar o Campeonato Sul-Americano, competição que será realizada no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Além da disputa pelo título continental, o torneio também terá peso importante no ciclo olímpico, já que distribuirá vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Quando será o Sul-Americano?

O Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei acontecerá entre os dias 8 e 13 de setembro, com todas as partidas sendo disputadas no Maracanãzinho.

Jogando diante da torcida, o Brasil tentará ampliar uma hegemonia construída ao longo de décadas no torneio.

Brasil defende longa hegemonia

A Seleção Brasileira é a maior vencedora da história do Sul-Americano. Ao todo, são 23 títulos e 11 medalhas de prata, além de uma sequência de conquistas que já dura mais de três décadas.

O Brasil venceu todas as edições da competição desde 1995 e raramente encontrou dificuldades para confirmar o favoritismo no continente.

A única ocasião em que a equipe sequer disputou a decisão foi em 1964. Naquele ano, problemas políticos e administrativos relacionados ao golpe militar impediram a participação brasileira na final, e o Peru terminou com o título.

Brasil chega embalado apesar do vice

A equipe brasileira chega ao Sul-Americano após mais uma campanha consistente na Liga das Nações.

Na decisão da VNL, disputada no último domingo, o Brasil saiu na frente ao vencer o primeiro set, mas sofreu a virada da Turquia e acabou derrotado por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/23, 26/24 e 25/21.

Com o resultado, a Seleção conquistou a quinta medalha de prata na história da competição, repetindo os vice-campeonatos obtidos em 2019, 2021, 2022 e 2025.

Turquia confirma força no cenário mundial

A conquista também consolidou a Turquia entre as principais seleções da atualidade. As turcas levantaram o troféu da Liga das Nações pela segunda vez. O primeiro título havia sido conquistado em 2023, enquanto a Itália ficou com as taças das edições de 2024 e 2025.

Agora, o foco da Seleção Brasileira passa a ser o Sul-Americano, onde tentará transformar o fator casa em mais um título continental e dar um passo importante rumo à classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.