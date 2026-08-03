Quando volta a jogar a Seleção Brasileira feminina de vôlei? Veja a agenda após a VNL

Vôlei: seleção brasileira tenta vaga para os jogos olímpicos (Volleyball World/VNL/Divulgação)
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Publicado em 3 de agosto de 2026 às 18h05.
Após encerrar a Liga das Nações de Vôlei Feminino com a medalha de prata, a Seleção Brasileira já tem definido o próximo compromisso da temporada. A equipe comandada por José Roberto Guimarães voltará à quadra em setembro para disputar o Campeonato Sul-Americano, competição que será realizada no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.
Além da disputa pelo título continental, o torneio também terá peso importante no ciclo olímpico, já que distribuirá vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
O Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei acontecerá entre os dias 8 e 13 de setembro, com todas as partidas sendo disputadas no Maracanãzinho.
Jogando diante da torcida, o Brasil tentará ampliar uma hegemonia construída ao longo de décadas no torneio.
A Seleção Brasileira é a maior vencedora da história do Sul-Americano. Ao todo, são 23 títulos e 11 medalhas de prata, além de uma sequência de conquistas que já dura mais de três décadas.
O Brasil venceu todas as edições da competição desde 1995 e raramente encontrou dificuldades para confirmar o favoritismo no continente.
A única ocasião em que a equipe sequer disputou a decisão foi em 1964. Naquele ano, problemas políticos e administrativos relacionados ao golpe militar impediram a participação brasileira na final, e o Peru terminou com o título.
A equipe brasileira chega ao Sul-Americano após mais uma campanha consistente na Liga das Nações.
Na decisão da VNL, disputada no último domingo, o Brasil saiu na frente ao vencer o primeiro set, mas sofreu a virada da Turquia e acabou derrotado por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/23, 26/24 e 25/21.
Com o resultado, a Seleção conquistou a quinta medalha de prata na história da competição, repetindo os vice-campeonatos obtidos em 2019, 2021, 2022 e 2025.
A conquista também consolidou a Turquia entre as principais seleções da atualidade. As turcas levantaram o troféu da Liga das Nações pela segunda vez. O primeiro título havia sido conquistado em 2023, enquanto a Itália ficou com as taças das edições de 2024 e 2025.
Agora, o foco da Seleção Brasileira passa a ser o Sul-Americano, onde tentará transformar o fator casa em mais um título continental e dar um passo importante rumo à classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.