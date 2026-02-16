Esporte

Barcelona renova contrato com F1 até 2032 com calendário alternado

Categoria confirma etapas em circuito catalão em anos alternados com o Spa-Francorchamps, da Bélgica, mantendo tradição europeia no calendário global

O Circuito de Barcelona-Catalunha, inaugurado em 1991, é considerado um dos traçados mais técnicos da temporada e tradicionalmente usado para testes de pré-temporada (Mark Thompson / Equipe/Getty Images)

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 13h40.

Última atualização em 16 de fevereiro de 2026 às 13h44.

*A Fórmula 1 anunciou nesta segunda-feira, 16, a renovação do contrato com o Circuito de Barcelona-Catalunha para a realização do Grande Prêmio da Espanha até 2032. O acordo prevê, porém, a alternância das corridas com o tradicional circuito belga de Spa-Francorchamps, em uma estratégia de reorganização do calendário da categoria.

Segundo comunicado da Formula One Management (FOM), Barcelona sediará etapas da F1 nos anos de 2026, 2028, 2030 e 2032. Já Spa-Francorchamps receberá o Grande Prêmio da Bélgica em 2026, 2027, 2029 e 2031.

A alternância reflete o esforço da categoria para equilibrar tradição e expansão global. A Fórmula 1 tem ampliado sua presença em novos mercados nos últimos anos, ao mesmo tempo em que busca manter circuitos históricos no calendário.

A origem do Circuito de Barcelona-Catalunha

O Circuito de Barcelona-Catalunha, inaugurado em 1991, é considerado um dos traçados mais técnicos da temporada e tradicionalmente usado para testes de pré-temporada. Já Spa-Francorchamps é reconhecido como um dos circuitos mais emblemáticos do automobilismo, com características desafiadoras e forte apelo entre pilotos e fãs.

A extensão do contrato reforça a importância da Espanha no calendário da F1 e sinaliza uma tendência crescente de rodízio entre sedes europeias, modelo que pode ganhar força diante da pressão por novos mercados e da limitação de datas na temporada.

*Com informações da Agência AFP

