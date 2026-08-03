Coldcard: o que especialistas em cibersegurança dizem sobre o roubo histórico de bitcoin

Carteira de bitcoin Coldcard (crédito: Wikimedia Commons)
Editor do Future of Money
Publicado em 3 de agosto de 2026 às 18h57.
Pela primeira vez, a narrativa da segurança da autocustódia de criptomoedas foi desafiada no mercado. Na última sexta-feira, 31, hackers roubaram US$ 110 milhões (números atualizados pela Galaxy Research) em bitcoin dos usuários da carteira física de criptomoedas Coldcard. A EXAME ouviu especialistas para entender as implicações do caso.
Jean Michel Guillot, executivo sênior em tecnologia e financeiro da Dinamo, empresa que fabrica as máquinas de criptografia do Pix usadas pelo Banco Central, diz que esse não é um caso como os que ocorreram em outros momentos de vazamento de chaves. “O problema é que a chave foi gerada de forma não aleatória o suficiente”, explica.
Em carteiras físicas de ativos digitais, como a Coldcard, há um dispositivo de hardware que o investidor usa para armazenar as criptomoedas e validar transações sem nenhum acesso à internet. Para se autenticar no dispositivo, ele precisa de uma chave de 12 a 24 palavras, que funciona como uma senha.
A chave precisa ser gerada aleatoriamente a partir de um conjunto tão grande de palavras que tentar adivinhar seria inútil até mesmo para uma máquina. O problema da Coldcard foi justamente esse.
“Em vez de usar uma fonte uma fonte de entropia que gera aleatoriedade confiável e criptograficamente forte, eles usavam alguns dados internos do chip e do dispositivo, o que permitia alguma dose de previsibilidade. Em vez de ter um número de possibilidades quase infinito, da ordem de 2²⁵⁶ bits, você tinha uma possibilidade muito mais reduzida, de um trilhão de possibilidades, em uma faixa conhecida”, aponta Guillot.
Marco Zanini, CEO da Dinamo, diz que um grande problema desse tipo de carteira para armazenamento de criptoativos é a autenticação realizada muitas vezes por apenas um fator. “O ideal é um token físico junto com uma senha ou biometria. O que existia lá era provavelmente um único fator”, argumenta Zanini.
Os executivos afirmam que os módulos de segurança (HSMs, na sigla em inglês) da Dinamo geram a chave dentro de um hardware criptográfico, de modo que a chave nasce e morre dentro desse HSM sem que os dados venham de outras fontes.
Os relatos sobre o ataque apontam que os hackers provavelmente encontraram o bug na geração de chaves aleatórias da Coldcard com ajuda de uma inteligência artificial (IA).
César Baracat, CEO da empresa especializada em cibersegurança Vultus, afirma que a IA mudou a economia do ataque cibernético. “O que antes exigia tempo, equipes especializadas e alto esforço computacional agora pode ser executado em escala, com milhares ou milhões de hipóteses sendo testadas em um intervalo muito curto”, comenta.
Baracat diz que a questão central para as empresas é que se os atacantes já estão usando IA para testar continuamente suas defesas, a organização precisa fazer o mesmo para não ficar em desvantagem.
“Não é mais suficiente testar uma aplicação antes de colocá-la em produção, realizar um pentest uma vez por ano ou avaliar apenas os ativos considerados mais críticos. Toda a superfície da empresa (aplicações, APIs, infraestrutura, identidades, credenciais expostas e integrações com terceiros) precisa ser submetida continuamente a testes adversariais”, defende.
Guillot lembra que esse caso ganha destaque em um momento em que se discute com cada vez mais frequência o futuro do bitcoin e dos blockchains em geral diante da computação quântica. “O advento da computação quântica pode, em tese, quebrar justamente a criptografia assimétrica de curva elíptica usada no bitcoin e nas principais criptomoedas”, ressalta.
Para o executivo, a comunidade do bitcoin e das demais moedas digitais precisam se preparar com novas formas de assinar carteiras com uma criptografia assimétrica que não use mais curva elíptica, mas novos algoritmos resistentes à computação quântica.
Entretanto, Guillot afirma que há uma diferença entre um bug na geração da chave e um possível ataque de computação quântica. “No caso do bug como vimos na Coldcard, o problema está na aleatoriedade, pois o atacante gera todas as chaves privadas possíveis e daí calcula todas as possíveis chaves públicas e verifica no blockhain qual desses endereços existe”, explica.
No caso da computação quântica, por sua vez, o alvo seria a própria criptografia da curva elíptica, com o atacante precisando partir da chave pública para determinar a chave privada. Ou seja, por mais grave que seja o caso da Coldcard, ainda não é um evento de uso de computação quântica para roubar bitcoin.
“Existe muita especulação no mercado sobre os governos com tecnologia quântica, mas acredito menos nisso e mais na vulnerabilidade na autenticação na carteira”, diz Zanini.
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