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Contas do WhatsApp são bloqueadas sem aviso; usuários reclamam nas redes

A plataforma de monitoramento Downdetector registrava mais de 1.400 notificações relacionadas ao problema

(8icons/Freepik)

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Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 3 de agosto de 2026 às 18h43.

Última atualização em 3 de agosto de 2026 às 18h50.

Um grande número de usuários relatou nas redes sociais nesta segunda-feira que teve suas contas do WhatsApp bloqueadas pela plataforma.

Ao tentar acessar o aplicativo, os usuários se deparavam com a seguinte mensagem: “Esta conta não pode mais usar o WhatsApp. As conversas permanecem neste dispositivo”, acompanhada da informação de que o bloqueio estava em processo de análise.

Por volta das 18h15, a plataforma de monitoramento Downdetector registrava mais de 1.400 notificações relacionadas ao problema.

 

Especialistas apontam que o episódio também pode estar relacionado a um possível conflito associado à implementação dos nomes de usuário como alternativa aos números de telefone, recurso cujo cadastro foi disponibilizado pela empresa há pouco mais de um mês.

 

 

A assessoria da Meta foi procurada pela EXAME, mas ainda não havia se manifestado até o fechamento desta reportagem.

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