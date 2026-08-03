Contas do WhatsApp são bloqueadas sem aviso; usuários reclamam nas redes

Um grande número de usuários relatou nas redes sociais nesta segunda-feira que teve suas contas do WhatsApp bloqueadas pela plataforma.

Ao tentar acessar o aplicativo, os usuários se deparavam com a seguinte mensagem: “Esta conta não pode mais usar o WhatsApp. As conversas permanecem neste dispositivo”, acompanhada da informação de que o bloqueio estava em processo de análise.

Por volta das 18h15, a plataforma de monitoramento Downdetector registrava mais de 1.400 notificações relacionadas ao problema.

Pessoal!

Aconteceu algum erro com a IA da meta que acabou banindo a conta do WhatsApp de algumas pessoas, e pelo que vi foi uma onda de banimentos grande (o meu WhatsApp incluso).

A ver qual vai ser o posicionamento do WhatsApp, mas caso não volte teremos uma onda de processos. pic.twitter.com/JGE9mngOGF — Arthur Estrela - Advogado de Dir. Digital e Gamer (@arthurestreladv) August 3, 2026

Especialistas apontam que o episódio também pode estar relacionado a um possível conflito associado à implementação dos nomes de usuário como alternativa aos números de telefone, recurso cujo cadastro foi disponibilizado pela empresa há pouco mais de um mês.

¿Se te ha bloqueado @WhatsApp? ¿te salió mensaje de que no puedes usarlo y crees que te han hackeado? Usuarios a nivel global han reportado el mismo problema y aquí te explico qué hacer. #whatsapp @CarlosEZuniga pic.twitter.com/22iwIHUrwQ — Asociación ELEGIR (@ELEGIRperu) August 3, 2026

Aparentemente @WhatsApp tiene una falla global que ha bloqueado/puesto en revisión usuarios de manera totalmente random. Esto tiene impacto en la vida personal, familiar y profesional de miles. Veremos la respuesta de @Meta a esta situación global. #prensa pic.twitter.com/8Typdc1TDd — Erick Iriarte Ahon (@coyotegris) August 3, 2026

A assessoria da Meta foi procurada pela EXAME, mas ainda não havia se manifestado até o fechamento desta reportagem.