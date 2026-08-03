'A Odisseia' impulsiona ações da IMAX ao maior nível da história

As ações da IMAX atingiram máxima histórica nesta segunda-feira, 3, impulsionadas pela arrecadação do filme 'A Odisseia', de Christopher Nolan, nas bilheterias mundiais.

Os papéis fecharam acima de US$ 50 pela primeira vez na história da companhia, com alta de 6,61% no dia, encerrando a US$ 51,00, uma valorização de US$ 3,16.

Segundo o CEO da IMAX, Rich Gelfond, o filme está performando quase o dobro do que "Oppenheimer", também de Nolan, arrecadou em 2023.

"O cara é um gênio. Como você agradece a um gênio? Você trabalha com ele de novo", disse Gelfond. "Este é como o oitavo filme que fizemos com o Chris."

No entanto, o executivo destacou à CNBC que o bom momento da empresa, que teve seu melhor mês de julho da história, vai além da bilheteria: "É um flywheel [ciclo virtuoso]."

"Estamos abrindo mais salas de cinema, instalando mais salas, nosso fluxo de caixa recorrente é maior, nossa taxa de conversão de caixa é mais alta", afirmou.

Gelfond observou que o salto nas ações também refletiu mais um fim de semana forte de bilheteria para a companhia. A IMAX registrou o terceiro fim de semana consecutivo com mais de US$ 50 milhões em vendas globais de ingressos, e a demanda sustentada pode estender essa sequência.

'A Odisseia': Matt Damon interpreta Odisseu e Zendaya representa a deusa Atena (Universal/Divulgação)

'A Odisseia' e os milhões em bilheteria

No total, a empresa já gerou US$ 221 milhões em bilheteria global com 'A Odisseia', o que representa quase 25% do total arrecadado pelo filme da Universal em todo o mundo.

A IMAX já estendeu a exibição da obra de Nolan, especialmente as sessões em 70 mm, até meados de setembro. Muitas dessas exibições já estão esgotadas globalmente, segundo Gelfond.

Por mais que a IMAX ofereça diferentes formatos de tela, incluindo versões digitais no formato 70 mm, muitas vezes cortadas para caber no auditório em que são exibidas, existem apenas 25 salas nos Estados Unidos capazes de projetar rolos de filme físico, e apenas 41 no mundo todo. O número é limitado porque a maioria dos filmes hoje é filmada e exibida digitalmente.

"Eu soube hoje de manhã que em Montpellier, na França... o escritório de turismo constatou um aumento de 30% no uso do metrô desde a estreia de 'A Odisseia", contou Gelfond. "As pessoas estão viajando para outros países. Aqui em Nova York, por exemplo, você não consegue ingresso até setembro. Isso realmente virou quase uma marca de luxo."

O sucesso de bilheteria do filme de Nolan parece ter revertido as preocupações do mercado de que o adiamento da estreia de "Nárnia: O Sobrinho do Mago", da Netflix e Greta Gerwig, comprometeria a meta anual da IMAX.

As ações acumulam alta de 38% no ano, no caminho para o quarto ganho anual consecutivo, e subiram 100% nos últimos 12 meses.

No início deste ano, a empresa teve "conversas preliminares" com potenciais compradores. Durante a entrevista, Gelfond voltou a deixar a porta aberta para uma possível venda. "A empresa está indo muito bem, nunca esteve melhor", disse. "Se as pessoas nos procurarem, vamos ouvir."

A IMAX buscará ampliar seus ganhos de bilheteria neste fim de semana com a estreia de "Homem-Aranha: Um Novo Dia", da Sony e Marvel, que havia ficado fora da programação da rede por conta de um acordo de exclusividade com 'A Odisseia'.