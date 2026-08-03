Flamengo vive semana decisiva entre reforços, ajustes de Jardim e lista da Libertadores

Enquanto a comissão técnica aproveita os dias de treinamento para corrigir problemas apresentados nas últimas partidas, a diretoria trabalha contra o relógio para concluir negociações e definir a lista de inscritos na competição continental.

Prazo da Libertadores pressiona diretoria

O Flamengo terá até o próximo sábado para enviar à Conmebol a relação de jogadores que disputarão as oitavas de final da Libertadores. O regulamento permite até cinco alterações na lista utilizada durante a fase de grupos, o que obriga o clube a acelerar as movimentações no mercado.

Além das possíveis entradas de reforços, algumas saídas já exigem mudanças na relação. Ryan Roberto e Da Mata deixaram o elenco, enquanto Kaio Nóbrega e Alan Santos também estão próximos de acertar com outras equipes e devem abrir novas vagas.

Thiago Almada segue como prioridade

A principal frente aberta pelo Flamengo continua sendo a contratação de Thiago Almada. O clube mantém conversas pelo meia argentino e espera uma definição nos próximos dias.

Apesar de o jogador dar preferência a uma transferência para o River Plate, a diretoria rubro-negra ainda acredita na possibilidade de um acordo e aguarda uma resposta antes de decidir os próximos passos no mercado.

A intenção era resolver a negociação rapidamente para evitar que a situação se prolongasse, mas as conversas se estenderam por mais tempo do que o previsto e seguem como foco absoluto da diretoria.

Outras posições também estão no radar

Mesmo priorizando um meio-campista, o planejamento do Flamengo inclui a chegada de mais peças para o setor ofensivo.

Leonardo Jardim também pediu um centroavante e um atacante de lado. Inicialmente, a ideia era buscar nomes de menor impacto financeiro, mas o cenário pode mudar caso surjam oportunidades consideradas estratégicas no mercado. Entre os jogadores monitorados está Luiz Henrique.

Sem partidas no meio da semana após a eliminação na Copa do Brasil, Leonardo Jardim terá um período raro apenas para treinamentos no Ninho do Urubu.

Além dos ajustes táticos, o treinador pretende recuperar a confiança do elenco e melhorar o entrosamento do grupo, que passou boa parte da intertemporada desfalcado por convocações e ainda convive com jogadores em recuperação física.

Departamento médico pode ganhar reforços

A expectativa é que Lucas Paquetá e Léo Ortiz fiquem novamente à disposição para o compromisso do fim de semana, considerado o último teste antes do início do mata-mata da Libertadores.

Já Plata, que trata uma tendinite no joelho direito, e Léo Pereira, recuperando-se de um edema, seguem sendo avaliados diariamente e ainda dependem da evolução clínica para retornarem aos relacionados.

O próximo compromisso do Flamengo será no domingo, às 19h30, de Brasília, diante do Vitória, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Além de buscar uma reação na competição nacional, o duelo servirá como último teste da equipe antes do confronto pelas oitavas de final da Libertadores, quando o Rubro-Negro espera já contar com um elenco reforçado e mais próximo da formação ideal.