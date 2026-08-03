Esporte

Fase de grupos copa 2026

Flamengo vive semana decisiva entre reforços, ajustes de Jardim e lista da Libertadores

Rubro-Negro precisa fechar contratações, definir mudanças na lista da competição continental e aproveitar período sem jogos para recuperar o elenco

Leonardo Jardim: terá semana decisiva no comando do Flamengo ((Foto de Ruano Carneiro/Getty Images))

Leonardo Jardim: terá semana decisiva no comando do Flamengo ((Foto de Ruano Carneiro/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 3 de agosto de 2026 às 18h00.

O Flamengo inicia uma das semanas mais importantes da temporada. Sem compromissos no meio da semana, o clube divide suas atenções entre o mercado de transferências, a preparação para as oitavas de final da Libertadores e a recuperação de um elenco que busca retomar o bom desempenho antes da fase decisiva do calendário.
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